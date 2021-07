Cannes 2021: 'Titane', de Julia Ducournau, vence a Palma de Ouro; veja lista de premiados

Titane, filme da diretora francesa Julia Ducournau, foi o vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes em 2021. O resultado foi anunciado pela organização da competição de cinema neste sábado, 17. A revelação foi feita de forma acidental (assista ao vídeo abaixo) pelo presidente do júri, Spike Lee, pouco antes de anunciar o prêmio de melhor interpretação masculina, com bastante antecedência ao momento do anúncio final da cerimônia, em que a informação foi confirmada.

Ducournau tem 37 anos e dirigiu o filme considerado o mais transgressor e violento entre os 24 que competiram pela Palma de Ouro. Titane é protagonizado por Agathe Rousselle e conta a história de uma mulher que se transforma numa assassina compulsiva.

O vencedor mais recente da Palma de Ouro havia sido o filme Parasita, do sul-coreano Bong Joon-Ho. Em 2020, o Festival de Cannes foi realizado em formato reduzido por conta da pandemia de covid-19. Nos anos anteriores, os premiados foram o japonês Assunto de Família, de Hirokazu Kore-eda, em 2018, e o sueco The Square, em 2017.

Spike Lee cometendo a gafe do ano em Cannes. Eheheh divertido. pic.twitter.com/sGXn8DLIts — Salem (@rodrigosalem) July 17, 2021

O Grand Prix foi dividido entre o finlandês Hytti Nº 6 e o iraniano Ghahreman. A melhor interpretação masculina foi dada a Caleb Landry Jones, de Nitram, e a feminina a Renate Reinsve, de Verdens Verste Menneske. Leos Carax recebeu o prêmio de melhor diretor por Annette. Memoria, do tailandês Apichatpong Weerasethakul, e Ha'Berech, do israelense Nadav Lapid, receberam o Prêmio do Júri. O roteiro escolhido foi o de Drive My Car, feito pelos japoneses Hamaguchi Ryusuke e Takamasa Oe.

Destaques brasileiros no Festival de Cannes em 2021

Em 2021, diversos filmes ganharam destaque mostrando a raiva feminina libertada em forma de grito, como o brasileiro Medusa, longa de Anita Rocha da Silveira exibido na Quinzena dos Realizadores, que abordou a pressão da beleza e do comportamento das mulheres.

O Brasil também foi representado pelo curta-metragem Céu de Agosto, de Jasmin Tenucci, que narra a história de uma enfermeira grávida que atravessa uma crise de ansiedade e se sente atraída pela comunidade da igreja pentecostal. A produção recebeu uma menção especial do júri.

The Special Mention of the Jury for short film goes to CÉU DE AGOSTO by Jasmin TENUCCI #Cannes2021 #Awards # CÉUDEAGOSTO pic.twitter.com/GGA3okMuKL — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) July 17, 2021

Já com Cantareira, Rodrigo Ribeyro, da Academia Internacional de Cinema do Brasil, conquistou o terceiro prêmio da 24ª edição da Seleção Cinéfondation, que consiste em 17 filmes feitos por estudantes escolhidos entre 1.835 inscritos vindos de 490 escolas de cinema diferentes ao redor do planeta. O primeiro prêmio ficou com L'Enfant Salamandre, do belga Théo Degen.

Além disso, Kleber Mendonça Filho fez parte do júri junto a Melanie Laurent, Maggie Gyllenhaal, Mylene Farmer, Jessica Hausner, Tahar Rahim, South-Coreen Song Kang-ho e Mati Diop. Já o diretor Spike Lee foi escolhido para ser presidente do júri pela primeira vez. O norte-americano chegou a fazer críticas a Donald Trump, Vladimir Putin e ao presidente brasileiro Jair Bolsonaro durante uma coletiva de imprensa.

Outros destaques do Festival de Cannes em 2021

O diretor de Memoria, o tailandês Apichatpong Weerasethakul, afirmou ao Estadão, a respeito da premiação em Cannes: "Estou mais curioso de ver como vamos criar empatia com as outras pessoas, poder viajar de novo, estar num cinema de novo, absorvendo histórias juntos. Acho mágico. Não penso na ideia de competição". Sobre a escolha de seu nome para o longa, explicou: "Uma memória é uma memória, claro, mas para os colombianos também está ligado a uma memória política. Achei que cabia perfeitamente, porque não falava apenas de memória, mas de memória da violência, do trauma".

Entre os documentários, JFK Revisited: Through the Looking Glass se aprofundou no assassinato do ex-presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy. O diretor Oliver Stone falou sobre o lançamento da nova obra e de seu antigo JFK: A Pergunta que Não Quer Calar, lançado há mais de três décadas: "Parecia que eu não era confiável. Em Hollywood, fui rotulado de 'teórico da conspiração' que, acredito, é um termo de um documento da CIA de 1952, uma tentativa de desacreditar as pessoas. Mas o público gostou do filme, que funcionou".

O filme russo Razzhimaya Kulaki, de Kira Kovalenko, foi premiado na mostra Un Certain Regard, enquanto Dora, Rosie e Snowbear, os três cães da raça springer spaniel da atriz Tilda Swinton, ganharam o prêmio independente Palm Dog 2021, concedido à melhor atuação canina dos filmes exibidos em Cannes.

Veja a lista com os premiados nas principais categorias do Festival de Cannes em 2021:

Palma de Ouro

Titane - Julia Ducournau

Grande Prêmio

Hytti Nº 6 - Juho Kuosmanen

Ghahreman - Asghar Farhadi

Ator

Caleb Landry Jones - Nitram

Atriz

Renate Reinsve - Verdens Verste Menneske

Prêmio do Júri

Memoria - Apichatpong Weerasethakul (Tailândia)

Ha'Berech (Ahed's Knee) - Nadav Lapid (Israel)

Diretor

Leos Carax - Annette

Roteiro

Hamaguchi Ryusuke e Takamasa Oe - Drive My Car

Outros prêmios do Festival de Cannes em 2021

Camera d'Or

Murina - Antoneta Alamat Kusijanović

Palma de Ouro de curta-metragens

Tian Xia Wu Ya (All The Crows In The World) - Tang Yi

Menção Especial entre curta-metragens

Céu de Agosto - Jasmin Tenucci

Palma de Ouro honorária

Marco Bellocchio

Quais filmes disputaram a Palma de Ouro de Cannes em 2021?

Annette - Leos Carax (França)

A Feleségem Története (The Story of My Wife) - Idikó Enyedi (Hungria)

Benedetta - Paul Verhoeven (Países Baixos)

Bergman Island - Mia Hasen LØve (França)

Drive My Car - Ryusuke Hamaguchi (Japão)

Flag Day - Sean Penn (Estados Unidos)

Ha'Berech (Ahed's Knee) - Nadav Lapid (Israel)

Casablanca Beats - Nabil Ayouch (Marrocos)

Hytti NRO 6 (Compartment No. 6) - Juho Kuosmanen (Finlândia)

The Worst Person In The World - Joachim Trier (Noruega)

The Divide - Catherine Corsini (França)

The Restless - Joachim Lafosse (Bélgica)

Paris 13th District - Jacques Audiard (França)

Lingui, the Sacred Bonds - Mahamat-Saleh Haroun (Chade)

Memoria - Apichatpong Weerasethakul (Tailândia)

Nitram - Justin Kurzel (Austrália)

France - Bruno Dumont (França)

Petrov's Flu - Kirill Serebrennikov (Rússia)

Red Rocket - Sean Baker (Estados Unidos)

The French Dispatch - Wes Anderson (Estados Unidos)

Titane - Julia Ducournau (França)

Tre Piani (Three Floors) - Nanni Moretti (Itália)

Tout S'est Bien Passé - François Ozon (França)

A Hero - Asghar Farhadi (Irã)