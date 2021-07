Três cães de Tilda Swinton ganham Palm Dog de Cannes

CANNES, FRANÇA - Dora, Rosie e Snowbear, os três cães da raça springer spaniel da atriz Tilda Swinton, conquistaram nesta sexta-feira, 16, a Palm Dog 2021, um prêmio independente concedido todos os anos à melhor atuação canina do Festival de Cannes.

Os cães "atuam" junto com sua dona no filme The Souvenir Part II, apresentado na seção paralela Quinzena de Realizadores. Em 2019, o prêmio foi do pitbull de Quentin Tarantino, que aparece em Era uma vez em... Hollywood.

Leia Também Tilda Swinton está em seis filmes em Cannes, incluindo dois que disputam a Palma de Ouro

"Vão ficar muito orgulhosos!", disse Tilda Swinton, como "representante" de seus três cachorros, deixados em sua casa na Escócia.