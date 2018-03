Queen é confirmado no Rock in Rio e encerra primeiro dia do festival

O Rock in Rio anunciou nesta quinta-feira, 26, mais uma atração do festival. A noite de abertura do evento será encerrada pelo Queen no Palco Mundo em 18 de setembro. A banda britânica vem ao País com sua formação original (Brian May, John Deacon e Roger Taylor) e Adam Lambert no comando dos vocais. No primeiro Rock in Rio, em 1985, o grupo fez uma apresentação histórica para 250 mil pessoas. Freddie Mercury comandou um mar de gente. Clássicos como Love of my life e We are the champions foram cantadas em coro.

No Brasil, o Rock in Rio será realizado na Cidade do Rock nos dias 18, 19, 20, 24, 25, 26 e 27 de setembro. Com 30 anos de história, o evento chega a sua sexta edição no País. O festival começou em 1985 e se repetiu em 1991, 2001, 2011, 2013 e 2015.

Na última quarta-feira, 25, o Metallica foi confirmado no Rock in Rio. A banda, que já se apresentou no festival em 2011 e 2013, também toca no Palco Mundo, por onde também vão passar Slipknot, Faith no More e Queens of the Stone Age.

Queen

Metallica

Queens Of The Stone Age

Slipknot

Faith No More

System Of A Down

A-Ha

Katy Perry