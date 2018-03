Queen divulga música inédita com vocal de Freddie Mercury

A coletânea Queen Forever chega às lojas na semana que vem, mas uma das novidades, a música inédita Let Me In Your Heart Again, com a voz de Freddie Mercury, acaba de ser liberada para audição.

A versão é uma mixagem especial de William Orbit, que está produzindo o disco. Além dela, o álbum terá mais duas músicas novas: There Must Be More to Life Than This, que tem participação de Michael Jackson, e uma nova versão para Love Kills. Queen Forever sai em CD simples, com 20 faixas, e CD duplo, contendo 36 músicas no repertório.