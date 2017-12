Queens of the Stone Age vem ao Rock in Rio 2015

Depois de System of a Down e A-Ha, a nova confirmação para a edição brasileira do Rock in Rio de 2015 é o Queens of the Stone Age. Depois de passagens pelo Brasil em 2013, no Lollapalooza, e 2014, para apresentar o álbum mais recente ...Like Clockwork, a banda volta ao País para tocar no festival. O Qotsa toca no mesmo dia do System of a Down, no Palco Mundo.

A apresentação do Queens of the Stone Age no Rock in Rio de 2001 é até hoje lembrada pela performance marcante e, fato curioso, pelo então baixista Nick Olivieri ter sido preso após show por ter tocado parte do set nu.

A formação atual do grupo tem Josh Homme (voz e guitarra), Troy Van Leeuwen (guitarra e teclado), Dean Fertita (guitarra e teclado), Michael Shuman (baixo) e Jon Theodore (bateria).

A edição brasileira do Rock in Rio está confirmada para os dias 18, 19, 20, 24, 25, 26 e 27 de setembro de 2015, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. Entre as outras atrações confirmadas estão Katy Perry e John Legend.