Queen vai lançar vodca em homenagem a Freddie Mercury

O Queen agora tem sua própria marca de vodca no Reino Unido. A bebida alcoólica criada para homenagear o vocalista Freddie Mercury foi chamada de Killer Queen, mesmo nome do hit da banda lançado há exatos 40 anos no álbum Sheer Heart Attack.

Segundo Brian May, guitarrista da banda, a vodca é como "uma fábrica de chocolate de Willy Wonka para adultos". A declaração faz referência à história infantil A Fantástica Fábrica de Chocolate, escrita por Roald Dahl em 1964. A bebida só será vendida no Reino Unido.

"Freddie amava vodca e costumava carregar um cooler cheio de gelo e vodca com ele pelas turnês. A Killer Queen é um tributo perfeito", afirmou Brian May. De acordo com um comunicado de divulgação da bebida, a Killer Queen foi sete vezes destilada usando um antigo processo de filtragem da areia de quartzo e de carvão vegetal.