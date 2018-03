Metallica é confirmado como atração do Rock in Rio 2015

O Rock in Rio anunciou o Metallica como a mais nova atração de 2015. A banda, que já se apresentou no festival em 2011 e 2013, toca no Palco Mundo, por onde também vão passar Slipknot, Faith no More e Queens of the Stone Age.

Antes do Rio, o festival vai pela primeira vez a Las Vegas, nos Estados Unidos, após edições em Lisboa e Madrid. No Rock in Rio Las Vegas, o Metallica faz show no fim de semana dedicado ao rock. Além do grupo liderado por James Hetfield e Lars Ulrich, Linkin Park, Taylor Swift e No Doubt também estão confirmados. O evento acontece em 8, 9, 15 e 16 de maio.

No Brasil, o Rock in Rio será realizado na Cidade do Rock nos dias 18, 19, 20, 24, 25, 26 e 27 de setembro. Com 30 anos de história, o evento chega a sua sexta edição no País. O festival começou em 1985 e se repetiu em 1991, 2001, 2011, 2013 e 2015.

Atrações confirmadas até agora

Metallica

Queens Of The Stone Age

Slipknot

Faith No More

System Of A Down

A-Ha

Katy Perry