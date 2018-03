Faith No More e banda de Alice Cooper, Johnny Depp e Joe Perry estarão no Rock in Rio

O Rock in Rio anunciou mais duas atrações para a próxima edição do Festival, que ocorre em setembro deste ano, na Cidade do Rock: o Faith No More (que lança um álbum este ano depois de 18 anos) e o Hollywood Vampires, banda de Alice Cooper, Johnny Depp e Joe Perry, do Aerosmith.

O Hollywood Vampires é um supergrupo que Cooper reúne desde os anos 1970 e que segundo o próprio já chegou a reunir John Lennon, Ringo Starr, Keith Moon e Micky Dolenz, dos Monkees. A banda toca no mesmo dia em que Queens of the Stone Age e System Of A Down.

O Faith No More confirmou em janeiro que vai lançar um disco com músicas inéditas depois de 18 anos. A partir de abril, a banda também fará uma turnê mundial - que agora passará também pelo Brasil. A banda deve tocar no mesmo dia do Slipknot.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A sexta edição brasileira do Rock in Rio será nos dias 18, 19, 20, 24, 25, 26 e 27 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, em uma área com mais de 150.000 metros quadrados. As atrações iniciais incluem Katy Perry, A-Ha e John Legend.