Slipknot é anunciado como atração do Rock in Rio 2015

A banda americana Slipknot foi anunciada como a principal atração da noite de heavy metal da edição 2015 do Rock in Rio, que será realizado nos dias 18, 19, 20, 24, 25, 26 e 27 de setembro na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

O Slipknot se junta às outras atrações confirmadas, como a banda norueguesa A-Ha e os americanos de System of a Down, Queens of the Stone Age, além dos cantores John Legend e Katy Perry. Esta será a sexta edição do Rock in Rio no Rio de Janeiro, que já organizou o festival em 1985, 1991, 2001, 2011 e 2013.

Para comemorar os 30 anos do festival em 2015, os organizadores também vão realizar uma edição em Las Vegas, nos Estados Unidos, em maio, a primeira no território norte-americano, que contará com artistas como Metallica, Linkin Park, Taylor Swift, Bruno Mars, No Doubt, Ivete Sangalo e Maná. (EFE)

