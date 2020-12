O melhor da semana: roteiro inclui atrações para aproveitar dentro ou fora de casa (4/12 a 10/12)

EXPOSIÇÕES

Fábio André Rheinheimer

Na reabertura do Centro Cultural Correios, uma nova exposição aborda a influência do japonês Katsushika Hokusai no trabalho de Rheinheimer. Intitulada A Tempestade, reúne 13 obras do artista. Pça. Pedro Lessa, Vale do Anhangabaú, 2102-3691. 2ª/6ª, 10h/17h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 22/1.

Infinito Vão

A exposição abrange os 90 anos da arquitetura brasileira e apresenta projetos de grandes nomes, como Oscar Niemeyer e Lina Bo Bardi. Sesc 24 de Maio. R. 24 de Maio, 109, República, 3350-6300. 3ª a 6ª, 15h/21h. Grátis. Até 27/6/2021. Ingressos: sescsp.org.br.

MIS

A artista paulistana Mari Mats, conhecida por uma estética surrealista, fará um mural ao vivo em uma das paredes externas do museu. A atividade integra o projeto de arte urbana Parede em Movimento. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 4ª (9) a 13/12, 12h/18h. Grátis.

Ocupação Lima Duarte

O ator, que completou 90 anos em 2020, é homenageado em exposição no Itaú Cultural. A proposta é uma imersão sensorial no universo de sua carreira. Assim, a exposição inclui, por exemplo, 130 fotografias, holografia em que o ator lê um texto de Chico de Assis, além de uma seção que destaca seus livros favoritos. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1777. 13h/19h (sáb. e dom., 10h/16h; fecha 2ª). Grátis (agendamento obrigatório em sympla.com.br). Até 10/1/2020.

Oficina Molina – Palatnik

A exposição propõe um diálogo entre os trabalhos de Abraham Palatnik e Mestre Molina, nomes emblemáticos da arte brasileira. Obras cinéticas e bonecos animados estão entre as peças expostas. Sesc Avenida Paulista. Av. Paulista, 119, Bela Vista, 3170-0800. 15h/21h (sáb., 10h/14h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 27/03. Agendamento em sescsp.org.br.

Pinacoteca

O museu apresenta nova disposição de seu acervo de arte brasileira, com mil obras de mais de 400 artistas. A coleção ocupa 19 salas e está agora dividida em três núcleos que vão além da cronologia histórica, propondo diálogos entre as obras. Paralelamente, a Pinacoteca também exibe a mostra Vexoá: Nós Sabemos, com curadoria da ativista indígena Naine Terena. Pça. da Luz, 2, Luz, 12h/20h. 12h/20h. Grátis (reserva obrigatória em pinacoteca.org.br, válida apenas para as duas exposições).

Tebas Rememória

Obras de Joaquim Pinto de Oliveira, conhecido como Tebas — artesão escravizado durante 58 anos no século 18 —, serão projetadas nas fachadas de igrejas no centro de São Paulo pelo Coletivo Coletores, em uma iniciativa que levanta o debate sobre arte e questões raciais. Igreja da Ordem Terceira de N. Sra. do Carmo. Av. Rangel Pestana, 230, Centro. Sáb. (5), 19h/22h. Igreja de São Gonçalo. Pça. Dr. João Mendes, 108, Centro. Dom. (6), 19h/22h. Grátis.

Vento

Parte da programação da 34ª Bienal de São Paulo, a exposição reúne obras de 21 artistas, como Antonio Dias, Eleonore Koch e Paulo Nazareth. Pq. do Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº. 11h/19h (5ª, 11h/20h; fecha 2ª e 3ª). Grátis (agendamento obrigatório em 34.bienal. org.br). Até 13/12.

EXPOSIÇÃO ONLINE

O Olhar 60+ da Sua Janela

A USP realiza a versão digital da mostra fotográfica, que reúne 50 imagens sobre a pandemia feitas por participantes de um concurso destinado ao público acima dos 60 anos de idade. Grátis. Disponível em extensao.usp.br/usp60. Até 31/1.

MÚSICA

Elba Ramalho

A cantora apresenta show em versão acústica e intimista. No repertório, sucessos como Gostoso Demais, Ai que Saudade D’Ocê e Chão de Giz. Ao longo da noite, Elba também apresenta histórias marcantes de sua trajetória. R. Amauri, 334, Itaim Bibi, 3071-4591. Sáb. (5), 20h30. R$ 150/R$ 200. Ingressos em cafesocietysp.com.br

Jorge Vercillo

O cantor realiza uma apresentação de voz e violão com músicas de seus quase 25 anos de carreira que vão do pop ao jazz. Tom Brasil. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio, 5646-2153. 6ª (4), 20h. R$ 109/R$ 219. Ingressos em grupotombrasil.com.br

Toninho Horta

Vencedor do Grammy Latino 2020 pelo álbum Belo Horizonte, o artista se apresenta no Bourbon Street em ensaio aberto com músicas premiadas que vão do forró ao pop. R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Dom. (6), 18h. R$ 50. Ingressos em sympla.com.br

MÚSICA ONLINE

Ana Cañas canta Belchior

Sucessos do músico, morto em 2017, serão interpretados pela cantora diretamente do Teatro Sérgio Cardoso. A apresentação integra a Virada SP Online. Sáb. (5), 17h. Transmissão gratuita em culturaemcasa.com.br.

Alceu Valença

O músico pernambucano participa da apresentação de Valencianas, ao lado da Orquestra Ouro Preto. O show, que adapta Anunciação, Tropicana e outros sucessos para a música de concerto, será transmitido da Casa da Ópera, de Ouro Preto. Dom. (6), 19h. Grátis. Transmissão no canal da Orquestra Ouro Preto no YouTube.

Barbatuques

Dentro da programação do Festival Som na Faixa, o grupo faz show com sucessos de seus 20 anos de carreira, de discos como Baianá e Barbapapa’s Groove. Logo depois da apresentação, às 20h, os integrantes conduzem uma oficina de percussão corporal para o público. Sáb. (5), 19h. Grátis. Acesso pelo Facebook e pelo YouTube da Muda Cultural.

Dingo Bells

A banda gaúcha de rock se apresenta em showcase da Semana Internacional de Música de São Paulo. A atração integra uma programação com outras 43 atrações e 70 painéis sobre música na América Latina. 6ª (4), 18h. Transmissão gratuita no site simsaopaulo.com

Hermeto Pascoal

Um dos principais nomes da música instrumental brasileira está na programação do Digital Music Experience 2020, que neste ano será transmitido pela internet. 5ª (10), 19h10. Grátis. Transmissão em dmx.art.br

Marcelo D2

O rapper carioca apresenta seu novo projeto Assim Tocam os Meus Tambores, produzido durante a quarentena, no Festival Bem Bolado. O show abarca ainda sucessos da trajetória de 25 anos do músico. 3ª (8), 20h. Grátis. Transmissão em showlivre.com

Ras Soto

O artista moçambicano promete uma viagem pelo mundo por meio da reggae music em performance acompanhada pelo DJ Magrão. A apresentação integra o Festival Pangeia, com atrações de imigrantes e refugiados. 6ª (4), 19h50. Programação e transmissão gratuita em facebook.com/festivalpangeia

TEATRO ONLINE

Mãe Fora da Caixa

Miá Mello protagoniza peça baseada em livro de Thaís Vilarinho e dirigida por Joana Lebreiro. Na montagem, a mãe de uma filha de sete anos aguarda ansiosa no banheiro o resultado de um novo teste de gravidez. Teatro das Artes. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros. Hoje (4), 21h; sáb. (5), 17h30. R$ 90. Ingressos em sympla.com.br (há sessões online).

Cia. Corpos Nômades

Propondo uma mistura entre teatro e dança, o espetáculo O Eterno Voo de Dr. Faustroll na Clareza Obscura da Internet aborda a famosa lenda alemã sobre um homem que faz um pacto com o demônio. As sessões desta semana contemplam o primeiro dos quatro capítulos que serão apresentados até 20/12. 6ª (4) e sáb. (5), 20h; dom. (6), 18h. Grátis. Transmissão no canal da companhia no Youtube.

Cia. Nova de Teatro

O drama de migrantes que tentam atravessar o Mar Mediterrâneo rumo à Europa é tema do espetáculo Barulho D'Água, apresentado do palco do Sesc Santana. A direção é de Carina Casuscelli. 6ª (4), 21h. Grátis. Transmissão no canal do Sesc SP no YouTube.

DANÇA

Amálgama

O projeto apresenta um filme inédito que reúne diversas linguagens artísticas. Em meio a obras do acervo do MAC USP e sob música executada pelo Quarteto Osesp, uma coreografia inédita de Henrique Rodovalho é apresentada pela São Paulo Companhia de Dança, com figurinos de Ricardo Almeida. 6ª (4), 20h. Grátis. Acesso em bit.ly/amgspcd.

CRIANÇAS

CCBB

Uma oficina de histórias marca a programação de reabertura do espaço. Depois da leitura mediada de livros ilustrados, o público participará da criação de narrativas com imagens e textos reunidos em publicações artesanais. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 4297-0600. Sáb. (5), 14h30. Grátis.

Palavra Cantada

A dupla formada pelos músicos Sandra Peres e Paulo Tatit faz uma apresentação especial de Natal, interativa e online, com diversas brincadeiras para as crianças. Dom. (6), 15h. R$ 30 (acesso único para toda a família). Ingressos em bit.ly/pcantnatal.