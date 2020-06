Ana Gonçalves Magalhães será a nova diretora do MAC

Historiadora da arte, professora, curadora e vice-diretora do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC/USP), Ana Gonçalves Magalhães será a diretora do museu para o período 2020-2024, ao lado de sua vice-diretora Marta Bogéa (FAU/USP). Ambas venceram a chapa formada por Martin Grossmann (ECA USP) e Maurício Pietrocola (Feusp). O processo aguarda a homologação do reitor para ter prosseguimento, já que a atual gestão, de Carlos Roberto Brandão, termina no dia 13 de julho.

Ana Gonçalves foi coordenadora editorial da Fundação Bienal de São Paulo entre 2001 e 2008 e possui bacharelado em História pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp, 1992), mestrado em História da Arte e da Cultura pela mesma universidade (1995) e doutorado em História e Crítica da Arte pela Universidade de São Paulo (USP, 2000).