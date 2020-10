Cinema: confira os filmes em cartaz e as salas de exibição em SP

A programação cinematográfica deste fim de semana inclui um festival de filmes em película 35mm no Petra Belas Artes e a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Entre as estreias, tem aventura com Os Novos Mutantes e história inspirada em rebelde australiano. Confira a seguir a programação das salas de cinema em São Paulo.

Para ver em 35mm

Até o dia 28 de outubro, o Petra Belas Artes exibe uma seleção de nove filmes em película 35mm. Entre os longas, Maus Hábitos (1983), uma das primeiras produções de Pedro Almodóvar. A trama conta a história de uma cantora de boate que se refugia em um convento depois que seu noivo morre por overdose. Lá, ela descobre muitas semelhanças com a vida de vícios que levava – 3ª, 20h30. Outra sugestão é Morangos Silvestres (1957), vencedor do Urso de Prata de Melhor Direção no Festival de Berlim – 2ª, 20h30. Dirigido por Ingmar Berman, o filme retrata um médico que questiona o próprio passado em uma viagem a trabalho. Confira a programação completa no site www.cinebelasartes.com.br.

Confira a programação dos cinemas entre 22/10 e 28/10

*Os complexos de cinema Pátio Paulista e West Plaza ainda não reabriram suas salas. Programação atualizada até 22/10.

MOSTRAS

Mostra Internacional no Drive-In

A 44ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo segue a todo vapor até o dia 4 de novembro, com 198 filmes selecionados. Alguns deles você poderá assistir no drive-in do CineSesc a partir do dia 24 de outubro até 2 de novembro. Neste sábado, a exibição é do longa Rebeldes de Verão, de Martina Saková; o filme conta a história de Jonas, um menino de 11 anos que foge de casa para passar as férias com o avô, no interior da Eslováquia. No domingo, a animação Josep, de Aurélien Froment, retrata a vida do ilustrador Josep Bartolí, que lutou contra a ditadura espanhola e foi mantido refém em um campo de concentração. Programação completa da mostra no site www.44.mostra.org e do CineSesc no www.sescsp.org.br/pqdompedro.

Terror brasileiro

Entre os dias 28 de outubro a 23 de novembro, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) promove a macaBRo – Horror Brasileiro Contemporâneo. A mostra exibe 44 produções de terror 100% brasileiras e contemporâneas lançadas entre 2015 e 2019. Destaque para o premiado Morto Não Fala, de Dennison Ramalho, apresentado em mais de 40 festivais no mundo e estrelado por Daniel de Oliveira, Fabíula Nascimento e Bianca Comparato. As exibições, que contam com longas e curtas-metragens, são gratuitas e online, mas algumas ficarão disponíveis por apenas 24 horas e com limite de visualizações no streaming darkflix.com.br/macabro. Além dos filmes, a macaBRo apresenta debates, palestras e cursos também online.

Cinema Polonês

Entre os dias 22 e 27/10, o Reserva Cultural exibe uma mostra em homenagem ao cineasta polonês Krzysztof Kieslowski, um dos mais emblemáticos diretores da história do cinema. Entre os cinco longas do diretor, destaque para A Dupla Vida de Véronique, estrelada por Irène Jacob. A atriz interpreta duas mulheres que não se conhecem, mas são idênticas não só na aparência física, como também no modo de pensar. A Fraternidade é Vermelha, parte da famosa Trilogia das Cores, também está em cartaz. Confira a programação no site www.reservacultural.com.br

Pré-estreia

Alice Guy-Blaché: a história não contada da primeira cineasta do mundo

Dir. Pamela B. Green. Com Evan Rachel Wood, Andy Samberg, Geena Davis.

Alice Guy-Blaché foi a primeira mulher à frente da produção, roteiro e direção da história de Hollywood. Lançou seu primeiro filme aos 23 anos, em 1896, e produziu mais de mil ao longo da vida. 10 anos. 120 min. Espaço Itaú Augusta: 6ª, sáb., dom., 18h30. Espaço Itaú Frei Caneca: 18h10. Espaço Itaú Pompeia: 16h.

Estreias

Como Cães e Gatos 3: Peludos Unidos!

Dir. Sean McNamara. Com Melissa Rauch e Max Greenfield.

Um vilão de asas está prestes a provocar uma guerra entre cães e gatos do mundo todo. Cabe ao cão Roger e a gata Gwen a missão de impedir que o plano maligno se concretize. Livre. 84 min. Anália Franco: 15h25, 16h55, 18h30, 20h. Boa Vista: 2ª a 6ª, 17h10, 19h15; sáb. e dom., 15h, 17h10, 19h15. Cantareira Norte Shopping: 15h30 e 17h30. Central Plaza: 17h55, 20h20. Espaço Itaú Frei Caneca: 13h30, 16h, 18h30. Espaço Itaú Pompeia: 13h50, 16h10, 18h30. Ibirapuera: 16h, 18h10. Itaim Paulista: 13h40, 16h, 18h10. Jardim Pamplona: 14h30, 17h, 19h30. Jardim Sul: 16h, 17h05, 18h30. JK Iguatemi: 15h30 e 18h. Kinoplex Itaim: 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 17h e 19h20; sáb. e dom., 15h30 e 17h50. Kinoplex Parque da Cidade: 5ª e 6ª, 16h30 e 20h55; sáb. e dom., 15h30 e 20h. Kinoplex Vila Olímpia: 3ª, 4ª, 5ª e 6ª, 16h40 e 18h50; sáb. e dom., 15h40 e 17h50. Mais Shopping: 15h30 e 18h. Metrô Itaquera: 14h45 e 17h15. Plaza Sul: 18h10, 20h20. Penha: 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 16h50, 19h; sáb. e dom., 14h40, 16h50, 19h. Morumbi: 18h30. Santana Parque: 15h, 16h30, 18h15.

Os Novos Mutantes

Dir. Josh Boone. Com Alice Braga, Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton.

Cinco jovens mutantes exploram seus poderes e lidam com traumas do passado. Eles estão presos em uma instituição misteriosa, onde a Dra. Cecilia Reyes promete ajudá-los. Apesar disso, fenômenos estranhos começam a acontecer. 14 anos. 93 min. Anália Franco: 16h25, 17h55, 19h, 20h30. Aricanduva: 16h10, 17h30, 18h45, 20h. Boa Vista: 2ª a 6ª, 16h50, 17h50, 19h, 20h, 21h10; sáb. e dom., 14h40, 15h40, 16h50, 17h50, 19h, 21h10. Boulevard Tatuapé: 15h, 16h10 17h30, 20h; 2ª, 4ª, 5ª, sáb., 18h45. Cantareira Norte Shopping: 15h, 17h, 17h10, 19h20, 19h30, 21h, 21h30, 21h50. Center 3: 15h10, 16h30, 17h50, 19h10, 20h30. Center Norte: 16h, 18h45; 2ª a 6ª, 14h50, 17h25; 2ª, 4ª, 5ª, sáb., dom., 20h05; 3ª, 6ª, sáb., dom., 20h05; sáb., dom., 17h25. Central Plaza: 15h,16h30, 17h30, 18h25, 19h10, 20h. Cidade Jardim: 17h30, 16h20, 19h, 20h. Eldorado: 15h45, 16h30, 18h20, 19h10; 2ª, 4ª, 5ª, sáb., dom., 15h, 17h35, 20h; 3ª, 6ª, 15h, 17h30, 20h. Espaço Itaú Frei Caneca: 13h30, 14h, 16h, 17h, 18h30, 20h, 21h. Espaço Itaú Pompeia: 13h30, 15h, 15h30, 17h30, 18h, 18h30, 20h, 20h30, 21h; sáb. mesmo horários exceto 16h. Ibirapuera: 14h50, 16h30, 17h30, 19h10, 20h10. Iguatemi: 15h, 17h30, 18h45, 20h. Interlagos: 15h, 15h45 , 16h30, 17h30, 18h20, 19h10, 20h. Itaim Paulista: 14h, 16h20, 18h30, 20h40. Jardim Pamplona: 15h30, 18h, 20h30. Jardim Sul: 15h30, 16h30, 19h, 19h30, 20h. JK Iguatemi: 15h45, 16h45, 18h15, 20h45; 2ª a 6ª, 14h. Kinoplex Itaim: 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 18h50, 20h40, 21h40; sáb. e dom., 16h40, 19h40, 20h10. Kinoplex Parque da Cidade: 5ª e 6ª, 16h30, 18h, 18h50, 20h30, 20h55, 21h15; sáb. e dom., 16h50, 17h50, 19h20, 20h15. Kinoplex Vila Olímpia: 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 16h30, 18h35, 18h50, 20h10, 20h50, 21h10; sáb. e dom., 15h30, 17h35, 17h50, 19h10, 19h50, 20h10. Lar Center: 15h, 16h, 17h30, 20h10; 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 18h40. Mais Shopping: 14h30, 15h45, 17h15, 18h15, 20h, 20h45. Marabá: 15h20, 16h30, 17h50, 19h10, 20h30.Market Place: 15h20, 16h20, 17h20, 18h, 19h, 20h. Metrô Itaquera: 14h, 15h, 16h30, 17h30, 18h45, 20h, 21h. Metrô Santa Cruz: 15h40, 16h20, 17h30, 18h20, 19h15, 20h. Metrô Tatuapé: 15h, 16h30, 17h30, 19h10, 20h. Metrô Tucuruvi: 15h, 15h45, 17h30, 18h20, 19h10, 20h. Mooca shopping: 15h, 16h10, 17h30, 18h45, 20h; 2ª a sáb., 15h. Morumbi: 16h15, 21h15 e 18h45; 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, sáb., dom.: 16h, 18h20, 20h40; 5: 16h15, 18h45, 21h15. Pátio Higienópolis: 15h, 17h30, 20h. Raposo Shopping: 15h, 16h30, 17h, 17h30, 20h; 5ª, 19h20; 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, sáb., dom., 19h10. Plaza Sul: 15h10, 16h30, 17h50, 19h10, 20h30. Penha: 2ª a 6ª, 17h, 18h, 19h15, 20h15, 21h30; sáb. e dom., 14h50, 17h, 19h15, 21h30. Santana Parque: 15h30, 17h, 18h45, 20h15.Shopping D: 15h, 15h45, 16h30, 17h30, 18h20, 19h10, 20h. Splendor Paulista: 15h40, 17h10, 19h50. SP Market: 15h, 15h45, 16h30, 17h30, 18h20, 19h10, 20h. Tietê Plaza Shopping: 15h, 16h10, 17h30, 18h45, 20h. Villa Lobos: 15h30, 17h30, 18h20, 19h15, 20h05.

A Verdadeira História de Ned Kelly

Dir. Justin Kurzel. Com Russel Crowe, George Mackay, Essie Davis.

Inspirado na história do criminoso australiano Ned Kelly, o filme mostra a perspectiva do rebelde que liderava uma gangue contra as autoridades locais na década de 1870. 16 anos. 125 min. Espaço Itaú Augusta: 16h, 18h30, 21h; 6ª, sáb. e dom., 16h e 21h. Espaço Itaú Pompeia: 14h, 20h30. JK Iguatemi: 20h30. Jardim Pamplona: 16h30 e 19h45. Petra Belas Artes: 2ª, 3ª, 4ª, sáb. e dom., 16h30 e 20h; 5ª e 6ª, 20h.

Em cartaz

40 Dias – O Milagre da Vida

Dir. Cary Solomon, Chuck Konzelman. Com Ashley Bratcher, Brooks Ryan.

Abby Johnson é diretora de uma clínica de reprodução assistida e defende o direito da mulher sobre suas escolhas reprodutivas. Porém, essa convicção é abalada quando ela é chamada para dar assistência a um aborto. 16 anos. 110 min. Anália Franco: 3ª, 4ª, 6ª, dom., 19h30. Boa Vista: 17h40. Aricanduva: 16h40. Cantareira Norte Shopping: 17h20. Central Plaza: 14h50, 16h15. Ibirapuera: 20h20. Iguatemi: 15h50. Interlagos: 16h40. Jardim Sul: 15h. Mais Shopping: 20h30. Market Place: 5ª, sáb., dom., 16h45; 2ª, 19h40. Metrô Itaquera: 15h15. Metrô Santa Cruz: 19h50. Plaza Sul: 17h30. Penha: 18h50.Mooca shopping: 2ª a 5ª, 19h. Morumbi: 21h30; sáb. e dom., 15h45. Santana Parque: todos os dias exceto sábado, 16h. Shopping D: 16h10. SP Market: 17h. Tietê Plaza Shopping: 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, dom., 16h

Abraço

Dir. DF Fiuza. Com Giuliana Maria, Flávio Bauraqui.

Um grupo de professores sergipanos trava uma batalha jurídica contra o governo do Estado para evitar perda de direitos já conquistados. Entre a turma, está a professora Ana Rosa, uma dirigente sindical. 10 anos. 93 min. Espaço Itaú Augusta, 15h50.

Agentes Selvagens

Dir. Guillaume Ivernel. Com Kirk Thornton, Dino Andrade.

Um gato veterano e rebelde e um rato novato formam uma dupla de investigadores que precisam descobrir qual a real intenção do roubo de um objeto. Livre, 79 min. Jardim Pamplona: 14h. JK Iguatemi: sáb. e dom., 14h

Armas Em Jogo

Dir. Jason Lei Howden. Com Daniel Radcliffe, Samara Weaving.

A vida de Miles se transforma quando ele se envolve em um duvidoso grupo de redes sociais que promove batalhas entre seus usuários que podem resultar em mortes. 18 anos. 98 min. Jardim Pamplona: 20h40. JK Iguatemi: 14h30.

As Faces do Demônio

Dir. Hong-seon Kim. Com Seong-woo Bae, Dong-il Sung.

Gang-Goo e Myung-Joo são casados e têm três filhos. Quando eles se mudam para um novo lar, um espírito maligno se torna mais um membro da família. 16 anos. 113 min. Boa Vista: 21h. Aricanduva: 19h40. Center Norte: 2ª a 6ª, 18h30. Central Plaza: 16h, 19h. Espaço Itaú Pompeia: 14h30, 17h30 e 20h30. Interlagos: 19h30. Mais Shopping: 19h45. Marabá: 17h10. Market Place: 3ª, 4ª, 6ª, 16h45; 5ª, dom., 19h40; 2ª, 16h45. Metrô Itaquera: 19h45. Metrô Santa Cruz: 19h30. Metrô Tucuruvi: 3ª, 6ª, dom., 16h40; 2ª, 4ª, 5ª, sáb., 19h30. Penha: 21h20. Raposo Shopping: 15h45. Shopping D: 19h40; 2ª a 6ª, 16h40. SP Market: 16h20, 19h20. Tietê Plaza Shopping: 18h.

Apocalipse Now – Final Cut

Dir. Francis Ford Coppola. Com Martin Sheen, Marlon Brando, Robert Duvall.

O Capitão Willard recebe a difícil missão de matar o comandante das Forças Especiais, Coronel Kurtz, que se refugiou nas selvas do Camboja, onde comanda um exército de fanáticos. Nessa versão, Coppola adicionou novas cenas. 16 anos. 183 min. Espaço Itaú Augusta: 17h. Espaço Itaú Frei Caneca: 19h30. Espaço Itaú Pompeia: 17h. Jardim Pamplona: 16h45. Petra Belas Artes: 15h e 18h40.

Até Que a Sorte Nos Separe

Dir. Roberto Santucci. Com Aílton Graça, Carlos Bonow.

Tino, um pai de família de classe média, vê sua vida e, especialmente, seu casamento, completamente transformados após ganhar na loteria e perder toda a fortuna. 10 anos. 79 min. Eldorado: 2ª, 19h. SP Market: 6ª, 17h45

Batman - O Cavaleiro Das Trevas

Dir. Christopher Nolan. Com Christian Bale, Heath Ledger.

Com a ajuda do tenente Gordon e do promotor público Harvey Dent, Batman tenta enfrentar o crime organizado e o terrível e esperto vilão Coringa. Cantareira Norte Shopping: 20h. Eldorado: 4ª e sáb., 19h. Espaço Itaú Pompeia: 17h. Interlagos: 4ª, 18h50. Metrô Santa Cruz: 2ª, 18h40, 5ª, 18h45. Tietê Plaza Shopping: 3ª, 19h.

Os Bons Companheiros

Dir. Martin Scorsese. Com Robert De Niro, Ray Liotta.

enry Hill é um jovem ambicioso que entrou para a máfia ainda menino e conta com a proteção do poderoso Jimmy Conway. Porém, com os agentes federais à sua procura, sua vida pode mudar a qualquer momento. 14 anos. 148 min. Reserva Cultural: 18h20.

Breve Miragem do Sol

Dir. Eryk Rocha. Com Barbara Colen, Fabricio Boliveira.

Recentemente divorciado, Paulo começa a trabalhar como taxista para poder arcar com a pensão do filho. Vivendo na noite, ele encontra Karina, que traz a paz de volta para sua vida. 14 anos. 100 min. Espaço Itaú Augusta: 18h30. Espaço Itaú Frei Caneca: 18h. Espaço Itaú Pompeia: 14h.

Cicatrizes

Dir. Miroslav Terzic. Com Snezana Bogdanovic.

Ana desconfia que seu filho, dado como morto ao nascer, foi vendido para um esquema de adoção vigente na Sérvia. 12 anos. 98 min. Espaço Itaú Augusta: 18h. Espaço Itaú Frei Caneca: 17h50. Espaço Itaú Pompeia: 21h. Reserva Cultural: 19h.

Crepúsculo

Dir. Catherine Hardwicke. Com Kristen Stewart, Robert Pattinson.

A estudante Bella Swan se muda para um novo colégio e lá ela conhece o misterioso Edward Cullen, um vampiro por quem ela se apaixona. 12 anos. 97 min. Cidade São Paulo: 3ª, 18h. Eldorado: 5ª, 19h. Metrô Santa Cruz: 6ª, 15h45. Shopping D: 5ª, 17h50. SP Market: 2ª, 17h45.

De Volta Para o Futuro

Dir. Robert Zemeckis. Com Michael J. Fox, Christopher Lloyd.

O adolescente Marty McFly aciona acidentalmente uma máquina do tempo criada pelo cientista Doc Brown e vai parar na década de 1950, quando fica frente a frente com seus pais, ainda jovens e solteiros. 12 anos. 116 min. Boulevard Tatuapé: 3ª, 19h. Central Plaza: 4ª, 19h30. Eldorado: 4ª, 6º, 16h10. Interlagos: 6ª, 18h50. Metrô Santa Cruz: 3ª, 15h. Raposo Shopping: 4ª, 18h45. Shopping D: 2ª, 18h. SP Market: 3ª, 17h45.

DivertidaMente

Dir. Pete Docter.

Riley é uma garota de 11 anos que enfrenta novos desafios quando seus pais decidem mudar de cidade. Dentro da sua mente, várias emoções diferentes convivem em harmonia sob o comando da Alegria. Mas a Tristeza parece querer bagunçar tudo. Livre. 102 min. Boulevard Tatuapé: 2ª, 19h. Metrô Santa Cruz: 4ª, 15h45.

Doce Entardecer na Toscana

Dir. Jacek Borcuch. Com Kasia Smutniak, Vincent Riotta.

Um violento ataque terrorista abala Roma, o que provoca o acirramento do xenofobismo na Itália. Em meio aos acontecimentos, a poeta Maria Linde é convidada para receber uma homenagem e faz um discurso em defesa dos refugiados.16 anos. 96 min. Espaço Itaú Augusta: 14h, 16h10 e 20h40. Espaço Itaú Frei Caneca: 13h30, 20h. Espaço Itaú Pompeia: 16h20.

Dunkirk

Dir. Christopher Nolan. Com Fionn Whitehead, Harry Styles.

O longa retrata os meandros da Operação Dynamo, em meio à 2ª Guerra Mundial. O plano pretendia a evacuação de uma cidade, tomada pelos conflitos, no norte da França. 14 anos. 86 min. Espaço Itaú Pompeia: 18h40. JK Iguatemi: 20h15.

É Doce!

Dir. Ute von Münchow-Pohl. Com Jella Haase e Leon Seidel.

Os gnomos Elfie, Buck e Kipp decidem interagir com o mundo dos humanos e conhecem um confeiteiro que está prestes a perder sua loja. Eles se unem para salvar o estabelecimento. Livre. 78 min. Aricanduva: 15h30.Boa Vista: sáb. e dom., 14h30. Cantareira Norte Shopping: 15h10. Center 3: 18h40. Center Norte: sáb., dom., 15h. Central Plaza: 14h40. Ibirapuera: 15h,16h50, 17h50, 18h50. Interlagos: 16h45. Jardim Pamplona: 14h15. Marabá: 18h10. Market Place: 15h. Metrô Santa Cruz: 15h05. Mooca shopping: dom., 15h15. Morumbi: 2ª a 6ª, 16h15; sáb. e dom., 15h55. Pátio Higienópolis: 16h30. Penha: sáb. e dom., 15h15. Plaza Sul: 14h50, 16h50, 18h50. Raposo Shopping: 5ª e 6ª, 15h15. Santana Parque: sáb., 16h. Shopping D: sáb., dom., 17h10. Splendor Paulista: 15h10, 18h20. SP Market: 15h15. Villa Lobos: 15h.

E.T. O Extraterrestre

Dir. Steven Spielberg. Com Henry Thomas, Drew Barrymore.

Um dos maiores clássicos do cinema mundial traz a história de Elliott, um garoto que faz amizade com um ser de outro planeta que foi esquecido aqui na Terra. Com ajuda de seus amigos, ele ajuda o amigo extraterrestre a voltar para seu planeta de origem. Livre. 115 min. Central Plaza: 5ª, 19h30. Cidade São Paulo: dom., 18h. Eldorado: 3ª, dom., 16h10. Interlagos: 2ª, 18h50. Metrô Santa Cruz: 5ª, 15h45. Pátio Higienópolis: 3ª, 18h40. Raposo Shopping: 5ª, 18h45. Shopping D: 6ª, 17h50. SP Market: 4ª, 17h45.

Fala Sério, Mãe

Dir. Pedro Vasconcelos. Com Larissa Manoela, Ingrid Guimarães.

Maria de Lourdes é uma adolescente que, além dos problemas e desafios típicos da idade, sofre com os cuidados excessivos da mãe. 10 anos. 79 min. Boulevard Tatuapé: 4ª, 19h. Metrô Santa Cruz: 2ª, 15h45.

Fuga de Pretória

Dir. Francis Annan. Com Daniel Radcliffe, Daniel Webber.

Dois jovens sul-africanos carregam a marca de “terroristas” depois de trabalharem por anos em operações secretas para o partido do líder Nelson Mandela. Presos, eles adotam uma estratégia para conquistarem a liberdade. 12 anos, 106 min. Kinoplex Itaim: sáb. e dom., 17h; 3ª a 6ª, 18h.

Harry Potter e a Pedra Filosofal

Dir. Chris Columbus. Com Daniel Radcliffe, Rupert Grint.

Harry é um garoto órfão que tem uma vida infeliz. Mas seu destino muda quando ele recebe um convite para ingressar em Hogwarts, a famosa escola que forma jovens bruxos. Na companhia dos novos amigos Rony Weasley e Hermione Granger, Harry passa a ter uma vida cheia de aventuras. Livre. 159 min. Anália Franco: 15h55. Boa Vista: sáb. e dom., 14h20. Center Norte: 2ª, 4ª, 5ª, sáb., dom., 19h. Central Plaza: sáb, dom, 19h05. Cidade Jardim: sáb, dom, 18h10. Eldorado: 2ª, 4ª, 5ª, sáb., 18h. Interlagos: 19h. Market Place: 18h45. Metrô Santa Cruz: sáb., 15h10; 3ª, dom., 18h40. Mooca shopping: sáb., dom., 19h. Penha: sáb. e dom., 15h30. Pátio Higienópolis: 2ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 18h15. Raposo Shopping: 6ª, sáb., dom., 18h45. Shopping D: 19h. SP Market: 18h. Tietê Plaza Shopping: 2ª, 4ª, 5ª, sáb., dom., 19h. Villa Lobos: sáb., dom., 18h; 2ª a 6ª, 19h. Metrô Tatuapé: 6ª, sáb., dom., 18h

Homem-Aranha: No Aranhaverso

Dir. Bob Persichetti, Peter Ramsey. Com Shameik Moore.

Miles Morales é um jovem que se tornou o Homem-Aranha inspirado no legado de Peter Parker, já falecido. Ao visitar o túmulo de seu ídolo, ele é surpreendido pela presença de Parker, vindo de uma dimensão paralela. 10 anos. 116 minutos. Cidade São Paulo: 4ª, 5ª, 18h. Tietê Plaza Shopping: sáb., 16h. Metrô Tatuapé: 3ª, 18h.

Honeyland

Dir. Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov.

O documentário mostra o método de uma apicultora da Macedônia que respeita a regra de que é recomendável pegar apenas metade do mel de uma colmeia e deixar o restante para as abelhas. Esse equilíbrio que ela prega é ameaçado por novos profissionais que chegam à região. Livre. 85 min. Espaço Itaú Frei Caneca: 18h10. Espaço Itaú Pompeia: 18h40.

A Ilha da Fantasia

Dir. Jeff Wadlow. Com Michael Peña, Maggie Q.

Visitantes chegam a uma ilha repleta de magia no meio do Oceano Pacífico, que oferece a possibilidade de realizar desejos de seus frequentadores. Porém, nem sempre eles acontecem como esperado. 14 anos. 110 min. Boa Vista: 20h15. Aricanduva: 15h50, 19h10. Boulevard Tatuapé, 16h40,19h30. Cantareira Norte Shopping: 19h40 e 22h. Center 3: 16h10, 20h40. Center Norte: 16h40, 19h30. Central Plaza: 17h, 19h45. Cidade Jardim: 2ª, 4ª, 5ª, sáb, 17h; 3ª, 6ª, dom, 19h45. Cidade São Paulo: 17h, 19h45. Eldorado: 17h, 19h45. Iguatemi: 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, sáb., dom, 19h; 6ª, 19h30. Ibirapuera: 20h50. Interlagos: 17h, 19h45. Itaim Paulista: 20h40. Jardim Sul: 18h.Lar Center: 2ª, 4ª, 5ª, sáb., 16h30; 3ª, 6ª, dom., 19h35. Mais Shopping: 17h30 e 20h15. Marabá: 15h40, 20h. Market Place: 16h e 19h20. Metrô Itaquera: 18h, 20h45. Metrô Santa Cruz: 19h. Mooca Plaza Shopping: 16h40 e 19h30. Morumbi: 18h30 e 21h30. Pátio Higienópolis: 3ª, 4ª, 15h20; 2ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h15. Plaza Sul: 15h50, 20h50. Penha: 17h30 e 20h. Raposo Shopping: 16h, 19h35. Santana Parque: 19h45. Shopping D: 15h20, 18h10. SP Market: 16h45, 19h45. Tietê Plaza Shopping: 16h40, 19h30. Metrô Tatuapé: 16h45, 19h40. Metrô Tucuruvi: 2ª, 4ª, 5ª, sáb., 16h40; 3ª, 6ª, dom., 19h30. Splendor Paulista: 20h20. Villa Lobos: 15h45.

O Iluminado

Dir. Stanley Kubrick. Com Jack Nicholson, Shelley Duvall.

Um homem é contratado para trabalhar como vigia em um hotel no Colorado. Apesar da companhia do filho e da mulher, ele se vê isolado e começa a manifestar sérios transtornos mentais que o deixam agressivo. 14 anos. 144 min. Cidade São Paulo: sáb., 19h30. Reserva Cultural: 14h20. Petra Belas Artes: 2ª, 4ª, 5ª e sáb., 19h; 3ª, 6ª e dom., 15h30.

Interestelar

Dir. Christopher Nolan. Com Anne Hathaway, Matthew McConaughey.

Um grupo de astronautas recebe a missão de procurar por um planeta que possa receber a população da Terra, ameaçada pela escassez dos recursos naturais. 10 anos. 169 min. Espaço Itaú Pompeia: 20h.

Invocação do Mal

Dir. James Wan. Com Vera Farmiga, Patrick Wilson.

O casal Ron Livinston e Lili Taylor, acompanhado de seus 5 filhos, se muda para uma nova casa. Mas estranhos fenômenos começam a assustar a todos e eles passam a investigar o motivo disso tudo acontecer. 14 anos. 112 min. Central Plaza: 3ª, 19h30. Eldorado: 3ª, 19h; 5ª, 16h20. Interlagos: 5ª, 18h50. Metrô Santa Cruz: 6ª, 18h40. Shopping D: 3ª, 18h.

A Jornada

Dir. Alice Winocour. Com Eva Green, Matt Dillon.

Uma astronauta francesa recebe a missão de viajar para o espaço com outros dois homens. Antes mesmo da partida, ela precisa lidar com as dificuldades de ser mãe e mulher em uma profissão majoritariamente masculina. 14 anos. 108 min. Cidade Jardim: 15h40, 18h40. Espaço Itaú Frei Caneca: 21h. Espaço Itaú Pompeia: 14h, 16h20 e 21h. Morumbi: 2ª a 6ª, 21h; sáb. e dom., 18h e 21h. Pátio Higienópolis: 15h50, 18h50.

Magnatas do Crime

Dir. Guy Ritchie. Com Matthew McConaughey, Hugh Grant.

Um traficante graduado em Oxford usa seus conhecimentos para criar um império da maconha. Quando ele tenta vendê-lo para um bilionário, uma série de acontecimentos dificultam a negociação. 16 anos. 113 min. Espaço Itaú Frei Caneca: 15h e 20h40. Eldorado: 16h40, 19h30. Espaço Itaú Pompeia: 13h50, 16h50 e 19h50. JK Iguatemi: 17h15. Kinoplex Itaim: 3ª a 6ª, 18h30 e 21h20; sáb. e dom., 16h30 e 19h20. Kinoplex Vila Olímpia: 3ª a 6ª, 17h30; sáb. e dom., 16h30. Villa Lobos: 16h30, 19h30.

A Maldição do Espelho

Dir. Aleksandr Domogarov. Com Angelina Strechina, Tatyana Kuznetsova.

O fantasma da Rainha de Espadas ressurge depois que alunos de um colégio interno fazem sua invocação em frente ao espelho. A atitude pode custar suas almas. 16 anos. 84 min. Boa Vista: 21h20. Penha: 21h45. SP Market: 20h15. Metrô Tatuapé: 20h15.

Matrix

Dir. Lana Wachowski, Lilly Wachowski. Com Keanu Reeves, Laurence Fishburne.

O jovem Thomas Anderson vive atormentado por estranhos pesadelos. Com o tempo, ele percebe que é vítima de um sistema artificial que manipula a mente das pessoas. 14 anos. 150 min. Cidade São Paulo: 6ª, 19h10. Lar Center: 3ª, 18h40.

A Melhor Juventude - Partes 1 e 2

Dir. Marco Tulio Giordana. Com Adriana Asti, Alessio Boni.

Quarenta anos de história italiana são revistos a partir da vida de dois irmãos com personalidades bem diferentes. 18 anos. 187 min. Espaço Itaú Frei Caneca: 14h10, 18h40.

Minha Mãe É Uma Peça

Dir. André Pellenz. Com Paulo Gustavo, Ingrid Guimarães.

Dona Hermínia é uma mãe que não larga do pé dos filhos Marcelina e Juliano, apesar deles estarem bem crescidinhos. Ao descobrir que tem fama de chata, ela decide sumir de casa por um tempo. 12 anos. 84 min. Cidade São Paulo: 2ª, 18h.

Minions

Dir. Pierre Coffin, Kyle Balda.

Os seres amarelos estão em depressão desde que seu mestre morreu e partem em busca de um novo líder. Para isso, eles vão a uma convenção de vilões nos Estados Unidos, onde conhecem a ambiciosa Scarlet Overkill. Livre. 71 min. Cidade São Paulo: 3ª e sáb., 16h. Eldorado: sáb., 16h15. Interlagos: 3ª, 17h45. Mais Shopping: 15h. Metrô Santa Cruz: dom., 16h10. Shopping D: 4ª, 18h. Tietê Plaza Shopping: 6ª, 16h.

Mulher Maravilha

Dir. Patty Jenkins. Com Gal Gadot, Chris Pine.

Durante a Guerra Fria, Diana Prince/Mulher-Maravilha entra em confronto com dois grandes inimigos, o empresário Maxwell Lord e a ex-amiga Barbara Minerva/Cheetah. 12 anos. 149 min. Metrô Santa Cruz: 4ª, 18h40. Petra Belas Artes: 2ª, 4ª, 5ª, sáb., 15h30; 3ª, 6ª, dom., 19h30. Raposo Shopping: 18h45. Shopping D: 6ª, 18h. SP Market: 5ª, 17h45. Tietê Plaza Shopping: 6ª, 19h. Metrô Tatuapé: 2ª, 18h.

A Origem

Dir. Christopher Nolan. Com Ellen Page, Leonardo DiCaprio.

Cobb é hábil em roubar segredos do inconsciente das pessoas durante o sono. Ele aceita a proposta de entrar na mente do herdeiro de um império econômico para plantar uma ideia que pode beneficiá-lo. 14 anos. 148 min. Center 3: 19h50. Cidade Jardim: 6ª, 18h10. Cidade São Paulo: 6ª, 19h. Espaço Itaú Pompeia: 14h. Iguatemi: 6ª, 19h. JK Iguatemi: 19h30. Mooca shopping: 6ª, 19h. Pátio Higienópolis: 4ª, 18h40.

O Palhaço

Dir. Selton Mello. Com Selton Mello, Paulo José. Benjamim trabalha no Circo Esperança junto com o pai, Valdemar, com quem forma uma dupla de palhaços. Porém, ele vive uma crise existencial e pensa em largar o circo. 10 anos. 90 min. Petra Belas Artes: 5ª e 6ª,16h30.

Pantera Negra

Dir. Ryan Coogler. Com Chadwick Boseman, Michael B. Jordan.

Após a morte do rei T'Chaka, seu filho, o príncipe T'Challa volta a Wakanda para a cerimônia de coroação. Sua velocidade e inteligência serão solicitadas quando ele viaja aos Estados Unidos e encontra Os Vingadores. 14 anos. 134 min. Center Norte: 3ª e 6ª, 19h. Central Plaza: 6ª, 19h30. Interlagos: dom.,18h50. Itaim Paulista: 20h. SP Market: sáb., 17h45. Metrô Tatuapé: 5ª, 18h.

O Roubo do Século

Dir. Daniel Winograd. Com Guillermo Francella, Diego Peretti.

Os atiradores do Grupo Falcon realizam o que é considerado um dos maiores e mais planejados assaltos a bancos da história da Argentina. 16 anos. 114 min. Anália Franco: 2ª, 5ª, sáb., 19h30. Center 3: 17h10. Cidade Jardim: 3ª, 6ª, dom., 16h45; 2ª, 4ª, 5ª, sáb., 19h45. Cidade São Paulo: 6ª, 16h45; sáb., dom., 19h20. Espaço Itaú Augusta: 14h40, 17h40, 20h40. Espaço Itaú Frei Caneca: 14h40, 17h40 e 20h40. Espaço Itaú Pompeia: 20h50. Iguatemi: 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, sáb., dom., 16h40, 19h30; 6ª, 16h. Jardim Pamplona: 20h. Kinoplex Itaim: 3ª a 6ª, 21h10; sáb. e dom., 19h10. JK Iguatemi: 17h e 19h45. Lar Center: 3ª, 6ª, dom., 16h30; 2ª, 4ª, 5ª, sáb., 19h35. Market Place: 3ª, 4ª, 6ª, sáb., 19h40; 2ª, 16h45. Metrô Santa Cruz: 16h40. Pátio Higienópolis: 19h20. Reserva Cultural: 15h. Santana Parque: 2ª, 5ª e sáb., 19h40; 3ª, 4ª,6ª e dom., 18h15.

Sem Seu Sangue

Dir. Alice Furtado. Com Juan Paiva, Luiza Kosovski.

Sílvia é uma jovem introvertida que mostra total desinteresse por sua rotina. Tudo muda quando ela encontra Artur, um rapaz que a faz sentir mais viva e menos tímida. 16 anos. 110 min. Espaço Itaú Augusta: 20h20.

Scooby – O Filme

Dir. Tony Cervone.

Scooby-Doo e sua turma – o amigo Salsicha e os detetives Fred, Velma e Daphne – se unem para investigar as histórias mais assustadoras Livre. 95 min. Aricanduva: 15h, 18h20. Boa Vista: 16h30, 18h45. Boulevard Tatuapé: 15h40, 18h20. Cantareira Norte Shopping: 2ª a 6ª, 15h20, 16h, 18h; sáb. e dom., 14h, 16h, 18h. Center Norte: 15h30, sáb., dom., 18h20. Central Plaza: 15h40, 18h40. Cidade Jardim: 15h, 16h40, 19h15. Cidade São Paulo: 15h; 2ª a 5ª, 16h20, 19h20; sáb., dom., 16h45. Eldorado: 16h, 18h40. Espaço Itaú Frei Caneca: 13h30 e 16h30. Espaço Itaú Pompeia: 13h30, 16h30 e 19h30. Ibirapuera: 15h30, 19h50. Itaim Paulista: 14h, 16h20, 18h30. Iguatemi: 15h40, 16h20. Interlagos: 16h, 18h40. Jardim Pamplona: 15h e 17h30. JK Iguatemi: 14h15. Kinoplex Parque da Cidade: 5ª e 6ª, 18h40; sáb. e dom., 17h40. Kinoplex Vila Olímpia: 3ª a 6ª, 16h25; sáb. e dom., 15h25. Mais Shopping: 14h15, 17h. Marabá: 15h, 19h40. Metrô Itaquera: 14h15, 16h45, 19h15. Metrô Santa Cruz: 15h, 17h20. Plaza Sul: 15h20,19h50. Penha: 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 17h15, 19h30; sáb. e dom., 15h, 17h15, 19h30.Metrô Tatuapé: 16h, 17h20, 18h40. Metrô Tucuruvi: 16h10, 18h45. Mooca shopping: 15h45, 18h20. Morumbi: 2ª a 6ª, 19h; sáb. e dom., 16h30 e 19h. Pátio Higienópolis: 17h10. Raposo Shopping: dom., 2ª, 3ª, 15h10, 17h50; 4ª, sáb., 16h20, 18h50; 5ª, 6ª, 15h15, 17h45. Shopping D: 16h, 18h40. SP Market: 16h, 18h40.Tietê Plaza Shopping: 15h40, 18h20. Villa Lobos: 16h15, 18h45.

O Segredo: Ouse Sonhar

Dir. Andy Tennant. Com Katie Holmes, Josh Lucas.

Uma viúva com três filhos contrata um trabalhador para consertar os estragos que uma grande tempestade causou em sua casa. O que ela não sabe é que ele vai lhe dar uma nova perspectiva de vida. 10 anos. 107 min. Kinoplex Vila Olímpia: 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 21h; sáb. e dom., 20h. Penha: 21h10.

O Senhor dos Anéis – A Sociedade do Anel

Dir. Peter Jackson. Com Elijah Wood, Sean Astin. Na Terra-Média, um hobbit recebe de presente de seu tio um anel mágico que precisa ser destruído antes que caia nas mãos erradas e seja usado para fazer o mal. Pelo caminho, o hobbit encontra um elfo, um anão, dois humanos e um mago que formarão a Sociedade do Anel. 12 anos. 227 min. Boulevard Tatuapé: sáb, dom, 17h45. Eldorado: 3ª, 6ª, dom., 18h.

Superman – O Filme

Dir. Richard Donner. Com Christopher Reeve, Marlon Brando.

O repórter Clark Kent usa seus superpoderes quando uma situação inesperada coloca a colega Lois Lane em risco. A identidade secreta de Kent acaba por despertar a ira do vilão Lex Luthor. Livre, 143 min. Boulevard Tatuapé: 5ª, 19h. Morumbi: 20h50.

Tel Aviv em Chamas

Dir. Sameh Zoabi. Com Kais Nashif, Lubna Azabal.

Salam é um palestino que trabalha na produção da popular novela árabe Tel Aviv em Chamas. Em sua rotina, ele passa pela fronteira entre Israel e Palestina. É aí que conhece o general israelense Assi, que passa a chantagear Salam para que mude o roteiro do programa. 12 anos. 100 min. Petra Belas Artes: sáb. e dom., 16h.

Tubarão

Dir.: Steven Spielberg. Com Roy Scheider, Robert Shaw.

A praia da pequena cidade de Amity começa a sofrer ataques de um tubarão branco, que passa aterrorizar os turistas. A captura do animal se torna um grande desafio para as autoridades. 14 anos. 130 min. Boulevard Tatuapé: 5ª, 19h. Central Plaza: 2ª, 19h30. Eldorado: 6ª,19h.

Turma da Mônica – Laços

Dir. Daniel Rezende. Com Giulia Benite e Laura Rauseo.

Floquinho, o cachorro do Cebolinha, desapareceu. O menino cria, então, um plano infalível para resgatar o cãozinho, contando com a ajuda de seus fiéis amigos: Mônica, Magali e Cascão. Livre. 97 min. Eldorado: 2ª, 16h15. Interlagos: sáb., 18h50.

Os Vingadores

Dir. Joss Whedon. Com Robert Downey Jr., Scarlett Johansson.

Quando um inimigo inesperado surge ameaçando a segurança global, Nick Fury, diretor da agência internacional da paz, recruta uma equipe para livrar o mundo de uma possível destruição: Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Hulk, Gavião Arqueiro e Viúva Negra. 12 anos. 136 min. Eldorado: dom., 19h. Interlagos: sáb., 18h50. Metrô Santa Cruz: sáb., 19h. Raposo Shopping: 2ª, 18h45. Shopping D: dom., 18h. SP Market: dom., 17h45. Metrô Tatuapé: 4ª, 18h.

Viver Para Cantar

Dir. Jhonny Ma. Com Zhao Xiaoli, Liu Min. Um grupo de teatro vive e atua em uma pequena cidade na China. Quando os integrantes recebem o aviso de demolição do teatro, eles passam a procurar um novo espaço para continuar com as apresentações. 12 anos. 100 min. Espaço Itaú Augusta: 14h30 e 21h. Espaço Itaú Frei Caneca: 15h40.