Xênia França, Erasmo Carlos e Elba Ramalho estão na agenda de shows da semana

Erasmo Carlos estreia o novo show ‘Quem Foi Que Disse Que Eu Não Faço Samba?’, no qual canta sambas que fez ao longo da carreira, entre eles, ‘O Comilão’ e ‘Cachaça Mecânica’, além do inédito ‘Maria e o Samba’. Blue Note. (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação, 3179-0050. 6ª (22), 20h e 22h30. R$180/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

+ Criado em 2004 em Olinda, Pernambuco, o festival faz sua primeira edição na cidade com shows, fóruns e sessões com filmes que abordam o universo da música. 6ª (22), às 17h, a guitarrista portuguesa Marta Pereira da Costa mostra a mistura dos tradicionais acordes do fado com a world music, no Teatro Municipal (Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, República, 3053-21000). No sábado (23), às 21h30, na Praça das Artes (Av. São João, 281, 4571-0401) a baiana Xênia França faz show que traz elementos do pop, música eletrônica e samba-reggae. No domingo (24), às 15h, no Mosteiro de São Bento (Lgo. de São Bento, s/nº, metrô São Bento, 3328-8799) a cantora Fortuna apresenta o projeto Mares da Memória, acompanhada pelo coro dos monges beneditinos do mosteiro. As atrações são gratuitas, com ingressos distribuídos 1 h antes. Inf.: em www.mimofestival.com/brasil.

O cantor e compositor – tradicional nome da cena paulistana – mostra, pela primeira vez, músicas que estarão em seu novo trabalho, previsto para ser lançado em 2020, além de relembrar canções que gravou em álbuns como ‘Alma de Gato’ e ‘Na Loucura & Na Lucidez’. Centro da Terra (100 lug.). R. Piracuama, 19, Perdizes, 3675-1595. 3ª (26), 20h. Pague quanto quiser. Vendas www.sympla.com.br.

