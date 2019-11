Djavan, Teresa Cristina e Carlos Lyra entre as atrações de sábado (23)

Almir Sater

]Acompanhado de sua viola caipira, ele mostra canções que foram sucesso em sua voz, entre elas, ‘Tocando em Frente’, ‘Chalana’, ‘Moreninha Linda’ e ‘Trem do Pantanal’. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. Sáb. (23), 21h; dom. (24), 20h. R$ 100/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Bruna Caram

A cantora mostra o show de seu novo trabalho, ‘Alívio’, além de mostrar canções que gravou em álbuns anteriores. Sesc Guarulhos. Teatro (349 lug.). R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, 2475-5550. Sáb. (23), 20h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Cabruêra

O grupo paraibano, com mais de 20 anos de carreira, apresenta show baseado em seu sexto álbum, ‘Sol A Pino’. O maestro baiano Letiéres Leite. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700 Sáb. (23), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Caetano, Moreno, Zeca e Tom Veloso

Pai e filhos apresentam o show ‘Ofertório’, com ‘Alegria, ‘Alegria’, ‘O Leãozinho’, ‘Trem das Cores’, e outros clássicos. UnimedHall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. Sáb. (23), 22h. R$ 100/R$ 400. Cc.: todos. Cd.: todos.

Carlos Lyra



O compositor faz show de lançamento de seu novo álbum, ‘Além da Bossa’, além de celebrar os 65 anos de carreira. No palco, ele terá a companhia das cantoras Wanda Sá e Paula Morelenbaum. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (23), 21h; dom. (24), 18h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Djavan

O cantor e compositor traz de volta à cidade a turnê ‘Vesúvio’. Além de sucessos como ‘Oceano’ e ‘Sina’, ele mostra as novas ‘Viver é Dever’ e ‘Orquídea’. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (23), 22h30; dom. (24), 21h.R$ 180/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ed Motta

Ele apresenta o seu novo show, ‘Baile do Ed’,com uma seleção de grandes sucessos de sua carreira, além de algumas novidades no repertório.Sesc Pq. Dom Pedro II. Pça. S. Vito, s/nº, Brás, 3111-7400. Sáb. (23), 18h. Grátis.



Siba

O cantor e compositor faz show do seu recém-lançado álbum ‘Coruja Muda’, que mistura a cultura popular da Mata Norte pernambucana com a música popular brasileira de ascendência nordestina. Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (23), 20h; dom. (24), 19h. Grátis.

Teresa Cristina

A sambista apresenta, acompanhada por uma banda formada só por mulheres, um repertório formado apenas com compositores negros, entre eles, Dona Ivone Lara, Lecy Brandão, Jovelina Pérola Negra, Candeia e Cartola. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (23), 22h. R$ 60/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.



Trio Corrente

Edu Ribeiro (bateria), Fabio Torres (piano) e Paulo Paulelli (contrabaixo) apresentam a turnê ‘Tem que Ser Azul’, além de canções dos outros cinco trabalhos da discografia do trio. Jazz B (120 lug.). R. Gal. Jardim, 43, metrô República, 3257-4290. Sáb. (23), 22h. R$ 45/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Velha Guarda Musical da Mangueira

Os baluartes da famosa escola de samba carioca apresentam show com o repertório do compositor Geraldo Pereira que traz sambas como ‘Falsa Baiana’ e “Escurinho’. Sesc Santo Amaro. Praça. Coberta. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sáb. (23), 17h. Grátis. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.



Young Mbazo

Formada em 2009 por filhos e netos de Ladysmith, do grupo Ladysmith Black Mambazo, a banda vem pela primeira vez ao país para mostrar o tradicional canto zulu da África do Sul com as influências de hip hop, R&B e soul. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (23), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.