Caetano Veloso, Almir Sater e Larissa Luz fazem show na 6ª (22)

Almir Sater

Acompanhado de sua viola caipira, ele mostra canções que foram sucesso em sua voz, entre elas, ‘Tocando em Frente’, ‘Chalana’, ‘Moreninha Linda’ e ‘Trem do Pantanal’. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. 6ª (22) e sáb. (23), 21h; dom. (24), 20h. R$ 100/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Caetano, Moreno, Zeca e Tom Veloso

Pai e filhos apresentam o show ‘Ofertório’, com ‘Alegria, ‘Alegria’, ‘O Leãozinho’, ‘Trem das Cores’, e outros clássicos. UnimedHall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. 6ª (22) e sáb. (23), 22h. R$ 100/R$ 400. Cc.: todos. Cd.: todos.

Diunna Greenleaf

A cantora de blues americana, que combina improvisos do jazz, gospel e soul, faz única apresentação mostrando repertório que gravou ao longo da carreira. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6 ª (22), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Gero Camilo

Acompanhado por uma banda, o ator faz um tributo ao compositor Belchior cantando músicas do disco ‘Alucinação’, de 1976, além de canções como ‘Comentário a Respeito de John’ e ‘Paralelas’. Estrella Galicia Estação Rio Verde (400 lug.). R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. 6ª (22), 21h. R$ 25/R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jorge & Mateus

A dupla sertaneja mostra sucessos de carreiras, como ‘Duas Metades’ e ‘Propaganda’, além das novas’Cheirosa’ e ‘Tijolão’. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (22), 23h59. R$ 180/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

Larissa Luz

A cantora e atriz, que interpretou a cantora Elza Soares no musical ‘Elza’, mostra músicas de ‘Trovão!’ , seu terceiro álbum solo. Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. 6ª (22), 20h. Grátis.

Stanley Jordan

O guitarrista americano convida Emmerson Nogueira & Dudu Lima Trio para apresentar clássicos da música mundial como ‘Eleanor Rigby’ e ‘Come Together’, do Beatles, ‘Stairway To Heaven’, do Led Zeppelin, além de uma homenagem a Milton Nascimento. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 6ª (22), 20h. R$ 95/R$ 250. Cc.: todos. Cd: todos.