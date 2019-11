Elba Ramalho, Guilherme Arantes e Liniker estão entre os shows de 3ª (26) e 5ª (28)

3ª (26)

André Mehmari & Danilo Brito

O pianista e bandolinista promovem o encontro do jazz com o chorinho com composições próprias e clássicos como ‘Floraux’ , de Ernesto Nazareth, e ‘Branca’, de Zequinha de Abreu. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (26), 21h30. R$ 45. Cc.: todos. Cd: todos.

Guilherme Arantes

O cantor e compositor faz show em que relembra grandes sucessos de carreira, como ‘Êxtase’ e ‘Meu Mundo e Nada Mais’, além de mostrar novas canções. Theatro Net (800 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, V. Olímpia, 3439-9312. 3ª (26), 21h. R$ 130/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (27)



Duo Moviola

Formado pelos músicos Kiko Dinucci e Douglas Germano, o duo comemora os dez anos do lançamento do álbum ‘O Retrato do Artista Quando Pede’, relembrando canções como ‘Cio’, ‘Dejá Vù’ e ‘Mal de Percussion’. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (27), 21h30. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Elba Ramalho



A cantora promete fazer um show único e exclusivo para o espaço ­- uma das casas mais tradicionais de forró da cidade. Sem roteiro pré-estabelecido, ela cantará músicas que não costumam aparecer em seus shows. Canto da Ema (450 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 364, Pinheiros, 3813-4708. 4ª (27), 22h30. R$ 45/R$ 55. Cd.: todos.

Luiz Ayrão

Compositor de clássicos da música brasileira, como ‘Nossa Canção’ e ‘Bola Dividida’, ele comemora cinco décadas de carreira com o disco ‘Um Samba de Respeito’, que traz canções inéditas. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 4ª (27), 16h30. Grátis.

Roberta Miranda

Ela apresenta ‘My Life – Especial Teatros’, show inédito em que revisita seus mais de 30 anos de carreira. Entre as canções selecionadas, o sucesso ‘Majestade, o Sabiá’ e ‘Cálice’, de Chico Buarque. Teatro Liberdade. R. São Joaquim, 129, Liberdade,3399-5766. 4ª (27), 21h. R$ 100/R$ 180. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Susanna Stivali

A cantora italiana apresenta o show ‘Caro Chico’, uma homenagem à obra do compositor Chico Buarque. Entre as canções escolhidas, cantadas em italiano, estão ‘Valsinha’ e ‘Tanta Saudade’. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação, 3179-0050. 4ª (27), 22h30. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (28)



Daniel Boaventura

O ator e cantor faz a última apresentação do ano da turnê que aborda o repertório do DVD que gravou em Moscou e inclui músicas como ‘La Vie En Rose’, ‘More Than I Can Bear’ e ‘Corazon Espinado’. Theatro Net (800 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, V. Olímpia, 3439-9312. 5ª (28), 21h. R$ 80/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Flaira Ferro

Dentro da programação Plataforma, a cantora e compositora recifense lança o álbum ‘Virada na Jiraiya’, com 11 músicas de sua autoria. Chico César faz participação especial. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (28), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Liniker e os Caramelows

Eles fazem shows do segundo álbum de carreira, ‘Goela Abaixo’, que traz influências da música latina e experimental em músicas como ‘Textão’ e ‘Bem Bom’. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (28), 21h. R$ 40. Cc: todos. Cd.: todos.

Rafael Cortez

O humorista e cantor apresenta o projeto MPB – Naquele Tempo no qual canta músicas de Chico Buarque, Caetano Veloso e Rita Lee, além de inéditas. Sabrina Parlatore faz participação especial. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação, 3179-0050. 5ª (28), 20h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rhonda

Liderado pela cantora e compositora Sílvia Machete, o projeto traz uma trilha sonora soul-folk no qual cinema, arte e teatro dão apoio para a música. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 5ª (28), 21h30. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

The Gladiators

Um dos grupos mais importantes do reggae jamaicano, com mais de 50 anos de carreira, toca músicas de álbuns como ‘Trenchtown Mix Up’ e ‘Proverbial Reggae’. No palco, eles contarão com a participação do cantor Droop Lion. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 5ª (28), 23h40. R$ 80/R$ 120. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.