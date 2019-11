Djavan, Leandro Lehart e Mariana Nolasco são destaque entre os shows de domingo (24)

Almir Sater

Acompanhado de sua viola caipira, ele mostra canções que foram sucesso em sua voz, entre elas, ‘Tocando em Frente’, ‘Chalana’, ‘Moreninha Linda’ e ‘Trem do Pantanal’. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. Dom. (24), 20h. R$ 100/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Carlos Lyra

O compositor faz show de lançamento de seu novo álbum, ‘Além da Bossa’, além de celebrar os 65 anos de carreira. No palco, ele terá a companhia das cantoras Wanda Sá e Paula Morelenbaum. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Dom. (24), 18h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Djavan

O cantor e compositor traz de volta à cidade a turnê ‘Vesúvio’. Além de sucessos como ‘Oceano’ e ‘Sina’, ele mostra as novas ‘Viver é Dever’ e ‘Orquídea’. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Dom. (24), 21h.R$ 180/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Leandro Lehart

Nome associado ao pagode dos anos 1990, ele faz um show mais intimista, acompanhado apenas por violão, para mostrar músicas que foram sucessos do grupo Art Popular. O cantor Mauro Diniz faz participação especial. Sesc Guarulhos. Teatro (349 lug.). R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, 2475-5550. Dom. (24), 18h. R$ 12/R$ 40.Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Mariana Nolasco

Fenômeno na internet, mostra ao público o show de sua primeira turnê, ‘Planeta Borboleta’ que traz músicas como ‘Poemas Que Colori’, ‘Que Seja Pra Ficar’ e ‘Sons de Amor’. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Dom. (24), 16h e 20h. R$ 80/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos. (20h, esgotado).

Mestrinho

O sanfoneiro, conhecido por acompanhar artistas como Gilberto Gil, Elba Ramalho e Elza Soares, apresenta seu show solo. Canto da Ema (450 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 364, Pinheiros, 3813-4708. Dom (24), 21h30. R$ 36. Cd.: todos.

Metá Metá

O trio formado pelos músicos Juçara Marçal, Thiago França e Kiko Dinucci mostra o repertório do disco ‘MM3’, lançado em 2016. Sesc Interlagos. Praça Pau Brasil (5.000 lug.). Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. Dom. (24), 16h. Grátis.

Sakai Yu

O cantor e compositor japonês, que faz música influenciado pela soul music, gospel e rock, se apresenta ao lado dos músicos brasileiros Marcelo Mariano, Marco da Costa, Conrado Goys e Renato Neto. Bona(85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. Dom. (24), 19h30. R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Siba

O cantor e compositor faz show do seu recém-lançado álbum ‘Coruja Muda’, que mistura a cultura popular da Mata Norte pernambucana com a música popular brasileira de ascendência nordestina. Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Dom. (24), 19h. Grátis.

Tuyo

Unindo voz e beat, o trio faz show do álbum ‘Pra Curar’, com músicas como ‘Terminal’, ‘Me Leva’ e ‘Cuidado’. Sesc Itaquera.Praça de Eventos. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (24), 15h30. Grátis.