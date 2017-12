A Casa Tombada oferece curso O Livro Para a Infância

A Casa Tombada, em Perdizes, zona oeste de São Paulo, está com inscrições abertas para o curso O Livro Para a Infância: Literatura, Leitura e Mediação, coordenado pela jornalista Cristiane Rogerio, escritora, pesquisadora e criadora do portal Esconderijos do Tempo.

A partir de 7 de abril, Cristiane propõe discutir em oito encontros a literatura feita para crianças com base na experiência que pessoas das mais variadas idades têm com o livro infantil. A pesquisadora apresentará um panorama histórico da literatura infantil no Brasil e no mundo, discutirá a produção e a importância de Monteiro Lobato, abordará os anos 70 e 80 e o politicamente correto nos livros feitos para crianças, entre outros temas. Também vai expor os caminhos do livro ilustrado no Brasil, principalmente a partir das mudanças no mercado brasileiro desde os anos 2000.

Cristiane já esteve outras vezes nesta Estante de Letrinhas, com o livro Carmela Caramelo, o picnário realizado pela Biblioteca Infantojuvenil Monteiro Lobato e o minidocumentário sobre Eva Furnari, e A Casa Tombada também.

Serviço

A Casa Tombada

Endereço: Rua Ministro de Godoy, 109 – Perdizes

Curso: O Livro Para a Infância: Literatura, Leitura e Mediação

Organização: Cristiane Rogerio

Perído: De 7 de abril a 9 de junho, sempre às quintas-feiras, das 19h30 às 22h

Público-alvo: Educadores, contadores de histórias, escritores, artistas, pesquisadores e interessados na temática

Valor: R$ 350 (ou 2 de R$ 190)

Para outras informações: acasatombada.cursoslivres@gmail.com