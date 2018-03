São Paulo ganha A Casa Tombada, local para estudos de arte, cultura e educação

A cidade de São Paulo ganhará na próxima segunda-feira, 20, em Perdizes, um espaço dedicado ao estudo de arte, cultura e educação. Criada pelo contador de histórias e pesquisador Giuliano Tierno e pela poetisa e também pesquisadora Ângela Castelo Branco, A Casa Tombada nasce com quatro cursos – uma pós-graduação e três de extensão. No local, além dos espaços para cursos há um ateliê.

A pós-graduação A Arte de Contar Histórias – Abordagens Poética, Literária e Performática foi aberta em 2009 e, desde então, era oferecida em um espaço no Paraíso. A partir do segundo semestre, as duas turmas em andamento darão sequência nessa unidade de Perdizes.

Os outros cursos são de extensão. O primeiro deles é uma espécie de homenagem ao novo espaço. Arte, Cultura e Educação será ministrado por Luiza Christov, doutora em Educação e Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), de 20 a 23 de julho, das 14h30 às 17h30.

Os outros dois são As Matrizes Culturais do Povo Brasileiro, que será dado pelo filósofo Marcos D’Ávila Pompéia, de 20 de julho a 12 de agosto, às segundas e quartas-feiras, das 19 às 22 horas; e Entre o Grito e o Silêncio: As Vozes na Voz do Contador de Histórias, cujo professor será Giuliano Tierno, doutorando e mestre em Arte e Educação pela Universidade Estadual de São Paulo (Unesp). As aulas ocorrerão de 20 a 23 de julho, das 19 às 21h30.

Para informações sobre preços e formas de pagamentos: acasatombada.cursoslivres@gmail.com ou (11) 97254-6514.

Quem se interessa por literatura infantil e pelo livro ilustrado deve ficar de olho na programação de A Casa Tombada, pois no primeiro semestre de 2016 devem ser oferecidos cursos que abordam essas questões.

Serviço

A Casa Tombada

Endereço: Rua Ministro de Godoy, 109 – Perdizes

Informações: Pelo e-mail acasatombada.cursoslivres@gmail.com ou o telefone (11) 97254-6514