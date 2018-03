Biblioteca Monteiro Lobato faz piquenique literário

Você gosta de literatura? De Monteiro Lobato? Da Emília? E de piquenique?

Quem gosta de tudo isso não pode perder o evento que a Biblioteca Infantojuvenil Monteiro Lobato, em São Paulo, realiza neste sábado, 11. A festa integra a comemoração anual que a biblioteca faz em homenagem ao escritor, que faria aniversário no sábado seguinte, dia 18. Se estivesse vivo – e tal longevidade fosse possível -, Lobato completaria 133 anos.

O ponto alto da comemoração será o picnário – piquenique literário -, com um debate sobre o livro Memórias da Emília, às 15 horas. Com mediação de Oiram Antonini, poeta e pesquisador do acerto de Lobato, e da jornalista Cristiane Rogério, escritora, pesquisadora de cultura para a infância e criadora do site Esconderijos do Tempo, a discussão contará com a participação de Márcia Leite, escritora, educadora e diretora editorial da Editora Pulo do Gato (cujos livros vira e mexe estão nesta Estante de Letrinhas); Stela Maris Fazio Battaglia, doutora na área de Linguagem e Educação, formadora de mediadores de leitura e pesquisadora de literatura infantil; Aline Abreu, escritora, ilustradora, mestre em Literatura e Crítica Literária e coordenadora do Espaço das Três; Henrique Sitchin, ator, bonequeiro, escritor e fundador da Cia. Truks.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Estante de Letrinhas no Facebook: Curta!

E também no Twitter: Siga!

Mas a festa começa mais cedo.

Das 8 às 13 horas haverá o 2º Torneio Monteiro Lobato de Futsal Feminino e Masculino, na quadra em frente à Biblioteca.

A partir das 10 horas, o público poderá conferir a abertura da exposição Memórias da Emília, com desenhos feitos da boneca entre 1920 e 1980 por nove ilustradores.

Às 10, 11, 12, 14, 15 e 16 horas, a Cia. Buzum apresentará o espetáculo Mundo Português, dentro de um ônibus. Com 20 minutos de duração, a peça trata do caminho da língua portuguesa pelo mundo, com bonecos que saem das páginas de um livro gigante e revelam expressões e palavras africanas, alimentos e plantas indígenas na cultura brasileira.

Nos vemos lá!

Serviço

Biblioteca Infantojuvenil Monteiro Lobato

Rua General Jardim, 485 – Vila Buarque – São Paulo

Quando: Dia 11 de abril

Atividades a partir das 8 horas. Debate e piquenique às 15 horas