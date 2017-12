Minidocumentário revela Eva Furnari

A escritora e ilustradora Eva Furnari é tema do minidocumentário O Mundo de Eva Furnari, feito pela jornalista Cristiane Rogério, pesquisadora de literatura infantil, e pelo produtor Ricardo Fiorotto, do site Esconderijos do Tempo.

Cristiane e Ricardo abriram as portas da casa de Eva, que, aos 66 anos, é uma das mais importantes autoras de literatura infantil no País. Na entrevista, a autora, que com 35 anos de carreira publicou mais de 60 livros, relembra sua vinda para o Brasil – ela saiu da Itália com 3 anos -, as leituras da infância, a descoberta dos primeiros desenhos de aquarela e o início da escrita. Também revela como se dá seu processo criativo e o nascimento de alguns de seus personagens mais conhecidos e amados pelo público: a Bruxinha e Felpo Filva.

“Eu me sinto como uma pessoa que não para. Eu acho que é uma

característica de personalidade buscar a excelência. Não faço de propósito,

eu vou buscando, buscando… Trabalho, trabalho, até ficar

satisfeita. Eu faço e refaço milhares de vezes.”

A jornalista trabalha com literatura infantil há dez anos e há dois mergulhou na vida e na obra de Eva. “Queríamos um vídeo que tivesse o tom da mediação de leitura. Quem conhece Eva encontra mais informação e curiosidades; quem não a conhece fica sabendo por onde começar. No fim, muitos artistas do livro infantil no Brasil se sentiram homenageados.”

