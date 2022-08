Ascensão e queda de R. Kelly ano a ano: de estrela da música a abusador sexual

O grupo de R&B de R. Kelly, MGM, ganha o grande prêmio de US$ 100 mil no programa de talentos da televisão Big Break, apresentado por Natalie Cole. Por causa de desentendimentos financeiros, essa foi a última vez que o grupo se apresentou.

R. Kelly & Public Announcement anunciam o disco Born Into The '90s. Lançado um ano depois, o álbum ganha disco de platina.

Novembro de 1996

R. Kelly lança seu terceiro álbum, R. Kelly. Um mês depois, ele incorpora a Rockland Records. Sua música I Believe I Can Fly, da trilha sonora de Space Jam, chega ao segundo lugar na parada pop da Billboard. No mesmo ano, ele se casa com Andrea Lee, de 22 anos, uma dançarina da sua turnê. O casal tem três filhos: Joanne, Jaya e Robert Jr.