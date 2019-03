R. Kelly chora e nega acusações de abuso sexual: 'fui queimado vivo'

O cantor americano R. Kelly, de 52 anos, acusado de abusar sexualmente de quatro mulheres, sendo três menores de idade, deu sua primeira entrevista após deixar a prisão. À jornalista Gayle King, da emissora CBS, o rapper negou todas as acusações, chegando a se emocionar e até mesmo alterar o tom de voz, quando pressionado.

“Sejam novos, antigos ou atuais, esses boatos não são reais”, disse R. Kelly, que será julgado em audiência marcada para o próximo dia 22. “Fui queimado vivo, mas ainda estou vivo”. A entrevista completa será divulgada pela CBS na manhã desta quarta-feira, 6, nos Estados Unidos.

O dono do sucesso I Believe I Can Fly, que em 2008 foi absolvido em um processo envolvendo pornografia infantil, ainda negou enfaticamente as acusações trazidas pelo documentário Surviving R. Kelly (Sobrevivendo a R. Kelly, em tradução livre). A produção apresenta depoimentos de mulheres abusadas pelo cantor, que incluem cárcere privado e um culto sexual.

Surviving R. Kelly estreia no Brasil em 15 de março, no canal fechado Lifetime.