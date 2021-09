Cantor R. Kelly é condenado por tráfico sexual de menores

O artista norte-americano R. Kelly foi condenado por um júri federal, nesta segunda-feira (27), em seu julgamento por tráfico sexual, no qual promotores acusam o cantor de R&B de fazer uso de sua fama por mais de 25 anos para atrair mulheres e meninas menores de idade para o seu entorno com fins sexuais.

Jurados no tribunal federal do Brooklyn deliberaram por pouco mais de um dia antes de votarem pela condenação de Kelly, de 54 anos, em todas as acusações que ele enfrenta após um julgamento que durou 5 semanas e meia.

Kelly manteve sua cabeça abaixada enquanto o veredito era lido, com seu rosto protegido por uma máscara branca. Uma mulher que assistia de uma sala de escuta chorou enquanto o veredito era lido.

Deveraux Cannick, advogado de Kelly, disse a jornalistas do lado de fora do tribunal que a defesa estava "desapontada". A audiência de sentença de Kelly foi marcada para o dia 4 de maio de 2022.

O cantor, cujo nome completo é Robert Sylvester Kelly, é uma das pessoas mais influentes julgadas por crimes sexuais depois do movimento #MeToo, que amplificou as acusações que o perseguiam desde o início dos anos 2000.

Assim como Kelly, muitas de suas acusadoras eram negras, o que diferencia o caso de condenações da mesma onda, como a do comediante Bill Cosby e do produtor cinematográfico Harvey Weinstein. A condenação de Cosby foi anulada em junho.