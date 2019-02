‘Pantera Negra’: relembre a trajetória do indicado ao Oscar 2019

O sucesso global e histórico de Pantera Negra e seu elenco basicamente negro pode, finalmente, prever dias felizes para diretores e atores negros, ou o filme de super-herói da Marvel será apenas uma exceção que confirma a regra?

É inegável que a produção do filme fez uma bela trajetória de prêmios e bilheteria até agora. O longa arrecadou a marca mundial de US$ 1,34 bilhão e ultrapassou Titanic nos EUA, com a marca de US$ 661 milhões no país.

A adaptação das aventuras do primeiro super-herói negro criado pela Marvel em 1966, foi dirigido por Ryan Coogler (Creed) e traz Chadwick Boseman (42 - A história de uma lenda).

O filme é o primeiro do universo cinematográfico Marvel a se concentrar em um justiceiro negro, conta a história do luta do rei T'Challa para defender sua nação Wakanda, a mais avançada do universo Marvel.

Na lista de premiações, a do MTV Movie & TV Awards etregou quatro troféus ao filme. No Saturn Awards, foi o mais premiado da festa, com cinco estatuetas.

Apesar de não ter sido contemplado no Globo de Ouro, o filme mira a premiação do Oscar. Pantera Negra cativou as plateias, tornando-se o segundo maior filme em bilheteria mundial de 2018, e foi aplaudido por ser um marco da diversidade em Hollywood.

“A vitória de Pantera Negra é um sinal de que o título terá amplo apoio na corrida pelo prêmio de melhor filme no Oscar, que vem intrigando os especialistas com sua gama ampla de concorrentes e nenhum franco favorito”, afirma o editor do Caderno 2 Ubiratan Brasil.

No Brasil, o filme mobilizou um financiamento coletivo para levar jovens moradores da Cidade Tiradentes ao cinema.

Apesar do debate sobre racismo e representatividade, um movimento de supremacistas brancos passou a adotar a figura do herói como símbolo de uma causa étnica, defendento até mesmo que Pantera Negra seria símbolo de uma causa de ultradireita. Para especialistas, o caso marca uma nova estratégia online dos nacionalistas brancos: em vez de se esquivarem de um fenômeno cultural que entra em conflito com sua ideologia, eles tentam subvertê-lo.

O filme também abriu portas no mundo. Pantera Negra foi o primeiro filme a ser exibido na Arábia Saudita, após 38 anos de proibição do cinema, decisão revogada recentemente pelo governo local.

Será que o herói de Wakanda leva o Oscar? Qual o seu favorito?