Oscar 2019 | Melhor atriz: quem vai levar o prêmio?

O Oscar 2019 está chegando! Os indicados já são conhecidos, e a cerimônia é no domingo, dia 24 de fevereiro. Preparamos a primeira enquete de uma série e queremos saber: quem você acha que vai levar o Oscar de melhor atriz? E o de atriz coadjuvante?

Pode ser o retrato da rainha Anne feito por Olivia Colman em A Favorita (que também tem duas indicadas no prêmio de coadjuvante, Emma Stone e Rachel Weisz). Ou a Academia vai surpreender e dar o prêmio para a estreante Yalitzia Aparicio, de Roma? Lady Gaga e Melissa McCarthy também estão no páreo, mas terão de vencer o favoritismo de Glenn Close, que chega agora à sétima indicação.

Vote abaixo:

Entre os filmes indicados ao Oscar 2019, se destacaram Roma e A Favorita com 10 indicações, Pantera Negra, com 7 indicações, e Infiltrado na Klan, com 6.

A cerimônia de premiação ocorre no dia 24 de fevereiro, no Dolby Theater, em Hollywood. O evento não terá um apresentador oficial, segundo a ABC, que transmite a premiação. A emissora informou que contará com celebridades para apresentar os prêmios, e que há planos para “uma abertura bem emocionante”.