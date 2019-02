Oscar 2019 | Melhor ator: quem vai levar o prêmio?

O Oscar 2019 está chegando! Os indicados já são conhecidos, e a cerimônia é no domingo, dia 24 de fevereiro. Preparamos a primeira enquete de uma série e queremos saber: quem você acha que vai levar o Oscar de melhor ator? E o de ator coadjuvante?

Vai ser Rami Malek e seu Freddie Mercury imaculado? Também pode ser Viggo Mortensen, o motorista de Green Book: O Guia, ou Christian Bale e seu retrato vívido do ex-vice presidente americano, Dick Cheney. Será o Van Gogh de Willem Dafoe? Bradley Cooper também concorre na categoria (já que ficou de fora entre os diretores...).

Vote abaixo:

Entre os filmes indicados ao Oscar 2019, se destacaram Roma e A Favorita com 10 indicações, Pantera Negra, com 7 indicações, e Infiltrado na Klan, com 6.

A cerimônia de premiação ocorre no dia 24 de fevereiro, no Dolby Theater, em Hollywood. Pela primeira vez em 30 anos, a festa pode não ter um apresentador, depois que o comediante Kevin Hart deixou a cerimônia e nenhum substituto adequado foi encontrado.

Embora os organizadores ainda não tenham confirmado os planos, fontes do mundo do entretenimento dizem que os produtores estão avançando com os preparativos para o 91º Oscar sem nenhum mestre de cerimônias.