Filme 'Pantera Negra' dominou a premiação MTV Movie & TV Awards

O filme de super-herói Pantera Negra dominou a premiação MTV Movie & TV Awards na noite de segunda-feira, 18, levando quatro troféus em uma cerimônia que homenageou gays, mulheres e pessoas que enfrentam o bullying.

Pantera Negra, filme de elenco predominantemente negro que arrecadou mais de 1,3 bilhão de dólares na bilheteria global, ganhou os prêmios de melhor filme, melhor vilão para Michael B. Jordan e melhor atuação e melhor herói para o protagonista Chadwick Boseman.

Boseman, que interpreta o líder da nação africana fictícia de Wakanda, deu seu troféu a um homem sem nenhuma conexão com Hollywood.

“Um prêmio de melhor herói é incrível, mas é ainda melhor para reconhecer os heróis que temos na vida real”, disse Boseman.

Ele chamou ao palco James Shaw Jr., um eletricista de 29 anos que desarmou um agressor que matou quatro pessoas em uma lanchonete em Nashville, em abril, salvando a vida de mais clientes.

“Isso vai viver na sua casa”, disse Boseman, entregando o troféu a Shaw.

O ator de Pantera Negra Winston Duke agradeceu aos fãs por apoiar o filme, que acabou com as dúvidas de Hollywood sobre o apelo mais amplo de filmes protagonizados por negros, se tornando o terceiro título com maior bilheteria de todos os tempos na América do Norte.

“Obrigado a todos vocês por investirem não apenas em uma linda história mas por investirem em uma conversa contínua sobre o que essa indústria e o que essa cultura pode alcançar”, disse Duke.

Stranger Things foi eleita melhor série, e Millie Bobby Brown, de 14 anos, ganhou o prêmio de melhor atuação na TV por seu papel como Eleven. A adolescente britânica, que deletou sua conta no Twitter na última semana após série de comentários de ódio, usou seu discurso de agradecimento para se pronunciar contra o bullying.

“Se você não tem nada de bom para dizer, não diga nada. Não deveria haver nenhum espaço neste mundo para o bullying e eu não vou tolerá-lo, e vocês também não deveriam”, disse.

A cerimônia da MTV premia sucessos de bilheteria e populares séries de TV e se estabeleceu como um antídoto da temporada de premiações de Hollywood que segue modelos mais sérios. Os vencedores das categorias são escolhidos por votação online.

A atriz de Mulher-Maravilha Gal Gadot venceu o prêmio de melhor luta, Keeping Up with the Kardashians foi eleito o melhor reality show e a popular categoria de melhor beijo foi vencida pelos atores Nick Robinson e Keiynan Lonsdale por sua cena em uma roda gigante no filme de romance gay Com Amor, Simon.