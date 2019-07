'Homem-Aranha', 'O Rei Leão', Tarantino e terror: confira filmes que estreiam neste semestre

Os próximos três meses verão a chegada aos cinemas de títulos tão esperados quanto Homem-Aranha: Longe de Casa, O Rei Leão ou o novo Quentin Tarantino (Era uma vez ... em Hollywood), mas também haverá espaço para o terror nas mãos das sequências de Annabelle, It e 47 Meters Down.

LEIA TAMBÉM > Confira filmes e séries que estreiam em julho na Netflix e em outras plataformas

A grande abertura da temporada é Homem-Aranha: Longe de Casa, com Tom Holland, um filme que marca o fim da Fase 3 da Marvel e lida com as repercussões do que aconteceu em Avengers: Ultimato, o segundo maior filme de bilheteria da história.

A batalha para trazer o maior número de telespectadores em breve estará entre Homem-Aranha e o fotorrealista O Rei Leão, filme de Jon Favreau (O Livro da Selva) com o qual a Disney quer reviver a magia da versão inesquecível de 1994, apelando à nostalgia e fazendo uso de uma tecnologia que ofusca as barreiras entre ação real e animação.

Filmes para toda a família, como A Vida Secreta dos Animais 2, Angry Birds 2 e Dora e a Cidade Perdida de Ouro, também estarão representados, mas não há dúvida de que, para muitos, a atenção cairá sobre os ombros de Quentin Tarantino Há uma enorme expectativa para ver Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie juntos em Era uma vez ... em Hollywood, um filme ambientado na década de sessenta que, de acordo com as reações após passagem em Cannes, promete ser uma delícia por seus detalhes cinéfilos.

Haverá também grandes doses de ação, com Hobbs e Shaw, o primeiro filme cindido do universo Velozes e Furiosos, com Dwayne Johnson, Jason Statham e Idris Elba como protagonistas, e Anjo Caído, terceiro filme da série liderada por Gerard Butler. E não poderiam faltar dois especialistas do gênero, Sylvester Stallone (Rambo: Last Blood) e Liam Neeson, com Cold Pursuit.

Se há um gênero em voga além dos blockbusters dos grandes estúdios, é o terror, que apresenta muitas opções, começando com Anabelle Comes Home, terceira parte da saga dividida de The Conjuring. Os gritos continuarão a ser ouvidos no meio do oceano com 47 Meters Down: Uncaged, continuação do refrescante filme de Johannes Roberts.

As adaptações de Stephen King voltam com It: Capítulo 2, comandado pelo argentino Andy Muschietti e com Jessica Chastain e James McAvoy no elenco. Histórias mais íntimas de horror também estão entre os lançamentos do próximo semestre, representadas pelos filmes Scary Stories to Tell in the Dark, dirigido por André Øvredal e produzido por Guillermo del Toro, e Midsummer, o novo trabalho de Ari Aster após o hit Hereditário.