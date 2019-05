Trailer de 'It - Capítulo 2' é divulgado; assista

Adaptação dos livros de Stephen King, It - a coisa bateu recordes do gênero de horror no cinema e ganhou continuação. Com estreia agendada para o dia 5 de setembro, It - Capítulo 2 acompanha a história dos membros do Clube dos Perdedores, 27 anos após os acontecimentos do primeiro filme. O trailer da sequência foi divulgado nesta quinta-feira, 9.

Com quase 3 minutos, o vídeo mostra uma visita de Beverly (Jessica Chastain) à sua antiga casa, agora habitada pela sra. Kersh. Em uma conversa bastante esquisita, Beverly descobre que Kersh era filha de Pennywise. "Sabem o que dizem sobre a cidade de Derry? Ninguém que morre aqui realmente morre", diz a estranha.

O elenco mirim sai de cena e dá lugar à James McAvoy (Bill), Jessica Chastain (Berverly), Bill Hader (Richie), Isaiah Mustafa (Mike), Jay Ryan (Ben), James Ransone (Eddie) e Andy Bean (Stanley). Andy Muschietti e Bill Skarsgård retornam, respectivamente, como diretor do filme e Pennywise.

Confira o trailer de It - Capítulo 2: