No novo 'Homem-Aranha', garoto com superpoderes está agora um pouco mais maduro

LONDRES - Peter Parker só queria passar férias na Europa com seus amigos de escola, ainda mais depois dos acontecimentos de Vingadores – Ultimato. Mas, nos românticos canais de Veneza, se vê obrigado a salvar turistas de um vaporetto quando uma criatura ameaça destruir a cidade.

Veneza foi reconstruída na parte externa de um estúdio perto de Londres, com detalhes impressionantes, da textura das fachadas às toalhas das mesas dos restaurantes, passando pela cor da água na filmagem de Homem-Aranha – Longe de Casa. “Este filme tem uma escala bem maior do que o anterior”, disse Tom Holland em entrevista ao Estado no set. “No primeiro, ele conseguia ainda passar despercebido, o que era legal. Mas aqui ele está sob os holofotes.”

Apesar dos eventos dramáticos dos últimos Vingadores, Peter Parker continua sendo um adolescente que quer ser aceito, se divertir com os amigos e, quem sabe, ficar mais perto de MJ (Zendaya). “Ele não mudou tanto, ainda é um garoto com superpoderes, mas um pouquinho mais maduro”, afirmou Holland. Mas aí Nick Fury (Samuel L. Jackson) aparece, recrutando-o para resolver o mistério dos Elementais, monstros que estão causando problemas. Os dois vão contar com a ajuda de Quentin Beck (Jake Gyllenhaal).

Ser um filme que se sustenta sozinho e, ao mesmo tempo, a 23.ª produção do Universo Cinematográfico Marvel foi um desafio. “Temos adolescentes que não são dos Vingadores, nem da S.H.I.E.L.D., mas fazem parte de um mundo em que essas coisas existem”, lembrou o produtor Eric Carroll. Ainda pior por ser o longa após Vingadores – Ultimato, que pôs fim a personagens importantes, e por encerrar a Fase 3 do UCM. O que vem a seguir não se sabe. Kevin Feige, presidente do estúdio, disse que só vai divulgar algo após a estreia de Longe de Casa. É o fim de uma era, mas com um futuro brilhante para o adolescente com superpoderes.