Musicais no cinema são tema de nova mostra do MIS

Enquanto o teatro musical sofre com a alteração na Lei Rouanet que diminiu de R$ 60 milhões para R$ 1 milhão o valor máximo a ser captado por projeto, o audiovisual musical ganha destaque no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo. A partir do dia 13 de novembro, o público do MIS poderá conferir a megaexposição Musicais no Cinema, realizada em parceria com a Cité de la Musique - Philharmonie de Paris.

Com curadoria do pesquisador N. T. Binh, a mostra reúne fotografias, vídeos, cartazes, documentos de produção, depoimentos e figurinos de filmes musicais de diversas partes do mundo, desde clássicos como Cantando na Chuva (1952) até o contemporâneo La La Land (2016). O objetivo é traçar um panorama do gênero no cinema nacional e internacional. A adaptação brasileira ficou por conta do jornalista e cineasta Duda Leite, que adicionou conteúdo inédito baseado na cultura do País. Exemplo disso é o espaço dedicado à atriz e cantora Carmen Miranda, com exibição de trechos de seus musicais mais famosos e uma seleção de objetos usados nos filmes, como seus icônicos turbantes.

"Com a adaptação curatorial da exposição, pretendemos apresentar um amplo painel da produção de filmes musicais produzidos no Brasil, desde 1927 até 2019, com destaque especial para alguns movimentos e estúdios cinematográficos", explica Duda.

Os ingresssos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) e já estão à venda no site e no aplicativo da Sympla.

Musicais no Cinema

De 13 de novembro de 2019 a 16 de fevereiro de 2020.

De terças a sábados, das 10h às 20h (com permanência até 22h); domingos e feriados, das 10h às 19h (com permanência até 21h).

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15,00 (meia). Entrada gratuita às terças-feiras e para crianças até cinco anos.

Museu da Imagem e do Som – MIS (Avenida Europa, 158, Jardim Europa – São Paulo).