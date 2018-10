Musical ‘Cantando na Chuva’ lidera indicações para o Prêmio Reverência

O musical Cantando na Chuva lidera a final do 4º Prêmio Reverência, dedicado aos melhores espetáculos apresentados no Rio e em São Paulo, com 11 indicações. O espetáculo estrelado por Claudia Raia é seguido de outros três, empatados com 10: Romeu e Julieta, Natasha, Pierre e o Grande Cometa de 1812 e Peter Pan. Bibi, uma Vida em Musical, Elza e Pippin tiveram nove indicações cada um. Os ganhadores das 15 categorias serão conhecidos no dia 13 de novembro, durante a premiação que vai acontecer no Teatro Alfa.

Foram 35 concorrentes e a lista dos indicados se completa com Hebe, O Musical (4), O Fantasma da Ópera (2), A Pequena Sereia (2), Se Meu Apartamento Falasse… (2), O Som e a Sílaba (2) e Dançando no Escuro (2). A Vida Não É Um Musical, Cargas D’Água, Os Produtores, O Nome do Espetáculo e Dois Filhos de Francisco completam a lista, com uma indicação cada.

“O Prêmio Reverência nasceu do desejo genuíno de valorizar a classe do teatro musical brasileiro, reverenciar nossos talentos e criar mais oportunidades de visibilidade. Com novas vozes, engajadas e atuantes, reforçamos nossas escolhas passadas e também a crença de que ninguém melhor do que a própria classe para votar nela mesmo. É uma iniciativa para promover ainda mais união no meio e dar total protagonismo a quem dedica seu dia a dia à arte de fazer musical no Brasil”, ressalta Antonia Prado, idealizadora da premiação.

Neste ano, o Reverência trouxe uma novidade: a criação de uma Academia, responsável por indicar e eleger os premiados. Cerca de 170 profissionais foram convidados para o novo júri, entre artistas já indicados ao Reverência, veteranos consagrados, produtores e jornalistas especializados. Outra novidade é o lançamento da categoria Melhor Ensemble, valorizando o coro dos musicais, sempre tão importante e pouco lembrado nas premiações.

A lista completa dos indicados é a seguinte:

Melhor Direção

Duda Maia por ‘Elza’

Dani Barros por ‘Dançando no Escuro’

José Possi Neto por ‘Peter Pan, O musical da Broadway’

Miguel Falabella por ‘Hebe, O Musical’

Tadeu Aguiar por ‘Bibi, uma vida em musical’

Zé Henrique de Paula por ‘Natasha, Pierre e o Grande Cometa de 1812’

Melhor Ator

Chris Penna por ‘Bibi, uma vida em Musical’

Gabriel Leone por ‘Natasha, Pierre e o Grande Cometa de 1812’

Jarbas Homem de Mello por ‘Cantando na Chuva’

Marcelo Médici por ‘Se meu apartamento falasse’

Mateus Ribeiro por ‘Peter Pan, O musical da Broadway’

Melhor Atriz

Amanda Acosta por “Bibi, uma vida em musical’

Alessandra Maestrini por ‘O Som e a Sílaba’

Débora Reis por ‘Hebe, O Musical’

Larissa Luz por ‘Elza’

Totia Meireles por ‘Pippin’

Melhor Ator Coadjuvante

André Dias por ‘Se meu apartamento falasse’

Claudio Galvan por ‘Romeu e Julieta ao som de Marisa Monte’

Edgar Bustamante por ‘Os Produtores’

Fred Silveira por ‘O Fantasma da Ópera’

Patrick Amstalden por ‘Natasha, Pierre e o Grande Cometa de 1812’

Tiago Abravanel por ‘A Pequena Sereia’

Melhor Atriz Coadjuvante

Andrezza Massei por ‘A Pequena Sereia’

Claudia Raia por ‘Cantando na Chuva’

Carol Bezerra por ‘Natasha, Pierre e o Grande Cometa de 1812’

Cristiana Pompeo por ‘Pippin’

Nicette Bruno por ‘Pippin’

Stella Maria Rodrigues por ‘Romeu e Julieta ao som de Marisa Monte’

Melhor Autor

Leandro Muniz por ‘A Vida não é um musical’

Luanna Guimarães e Artur Xexéo por “Bibi, uma vida em musical’

Miguel Falabella por ‘O Som e a Sílaba’

Vinicius Calderoni por ‘Elza’

Vitor Rocha por ‘Cargas d’Água’

Melhor Coreografia

Alonso Barros por ‘Pippin’

Alonso Barros por ‘Peter Pan, O musical da Broadway’

Duda Maia por ‘Elza’

Gabriel Malo por ‘Natasha, Pierre e o Grande Cometa de 1812’

Kátia Barros e Chris Matallo por ‘Cantando na Chuva’

Melhor Cenário

Bruno Anselmo por ‘Natasha, Pierre e o Grande Cometa de 1812’

Daniela Thomas por ‘Romeu e Julieta ao som de Marisa Monte’

Josh Zangen por por ‘Cantando na Chuva’

Renato Theobaldo e Roberto Rolnik por ‘Peter Pan, O musical da Broadway’

Rogério Falcão por ‘Pippin’

Melhor Direção Musical

Apollo Nove por ‘Romeu e Julieta ao som de Marisa Monte’

Carlos Bauzys por ‘Cantando na Chuva’

Fernanda Maia por ‘Natasha, Pierre e o Grande Cometa de 1812’

Pedro Luís por ‘Elza’

Tony Lucchesi por ‘Bibi, uma vida em musical’

Melhor Design de som

Carlos Esteves por ‘Romeu e Julieta ao som de Marisa Monte’

Gabriel D’Angelo por ‘Elza’

Gabriel D’Angelo por ‘Peter Pan, O musical da Broadway’

Marcelo Claret por ‘Pippin’

Tocko Michelazo por ‘Cantando na Chuva’

Melhor Iluminação

Cory Pattak por ‘Cantando na Chuva’

Fran Barros por ‘Natasha, Pierre e o Grande Cometa de 1812’

Monique Gardenberg e Adriana Ortiz por ‘Romeu e Julieta ao som de Marisa Monte’

Renato Machado por ‘Elza’

Rogério Wiltgen por ‘Pippin’

Wagner Freire e José posse Neto por ‘Peter Pan, O musical da Broadway’

Melhor Figurino

Fabio Namatame por ‘Cantando na Chuva’

João Pimenta por ‘Romeu e Julieta ao som de Marisa Monte’

Ligia Rocha e Marco Pacheco por ‘Hebe, O Musical’

Ney Madeira e Dani Vidal por ‘Bibi, uma vida em musical’

Thanara Schonardie por ‘Peter Pan, O musical da Broadway’

Categoria Especial

Anderson Bueno pelo Visagismo de ‘Hebe, O Musical’

Bianca Tadini e Luciano Andrey pelas versões de ‘Peter Pan, O musical da Broadway’

Claudio Botelho pelas versões de ‘Pippin’

Miguel Briamonte pelos Arranjos e Composições Originais de ‘2 Filhos de Francisco’

Mariana Elisabetsky e Victor Mühlethaler pelas versões de ‘Cantando na Chuva’

Jules Vandystadt pela Direção Vocal de ‘Romeu e Julieta ao som de Marisa Monte’

Letieres Leite pelos arranjos de “Elza’

Projeto de Acessibilidade e Inclusão: 2 cegos na banda original + libras e audiodescrição em toda temporada, de ‘Dançando no Escuro’

Thereza Tinoco pelas composições originais de ‘Bibi, uma vida em musical’

Tauã Delmiro, Caio Scot, Junio Duarte, Carol Berres e Luisa Vianna pelas versões de texto e música de ‘Nome do Espetáculo’

Melhor Ensemble

Cantando na Chuva

Bibi, uma vida em musical

Natasha, Pierre e o Grande Cometa de 1812

Peter Pan, O musical da Broadway

Romeu e Juleta ao som de Marisa Monte

Melhor Espetáculo

Bibi, uma vida em musical

Cantando na Chuva

Elza

Natasha, Pierre e o Grande Cometa de 1812

Pippin

Peter Pan, O musical da Broadway

O Fantasma da Ópera

Romeu e Julieta ao som de Marisa Monte