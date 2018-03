Tom Petty morre após sofrer ataque cardíaco

O cantor americano Tom Petty morreu no final da noite desta segunda-feira, 2, após sofrer uma ataque cardícado na madrugada do mesmo dia. O músico foi encontrado desacordado em sua casa, e de lá foi encaminhado para um hospital em Malibu, na Califórnia, onde ficou internado até a confirmação da morte, informada pela família. Ele tinha 66 anos.

"Em nome da família de Tom Petty, estamos desolados ao anunciar a morte prematura de nosso pai, marido, irmão, líder e amigo Tom Petty", disse o comunicado. "Ele morreu em paz às 8h40 PST (0h40 de terça-feira em Brasília) cercado por sua família, colegas de banda e amigos."

O músico foi encontrado inconsciente e sem respirar. Levado às pressas ao hospital UCLA Medical Center de Santa Mônica, os médicos foram capazes de recuperar sua pulsação, que acabou não se mantendo.

Este ano, Petty fez turnê comemorando os 40 anos de sua carreira com a banda The Heartbreakers, que ele pensava ser mesmo sua última. "Estou considerando que essa seja a última viagem ao redor do país", ele disse à Rolling Stone no ano passado. "Estamos todos com mais de 60 anos. Eu tenho uma neta agora e gostaria de vê-la o tanto quanto pudesse. Não quero passar a vida na estrada. Essa turnê vai me deixar afastado por quatro meses. Com uma criança pequena, isso é muito tempo."

Ele tinha outros dois shows marcados em Nova York para novembro.

Petty foi uma figura-chave do rock graças a álbuns memoráveis como Tom Petty & the Heartbreakers (1976), Damn the Torpedoes (1979), Full Moon Fever (1994). Entre seus principais hits, estão Free Falling e American Girl.

Geralmente à frente dos Heartbreakers, Petty surgiu para a música nos anos 1970 e acabou vendendo mais de 80 milhões de discos. Nativo de Gainesville, Flórida, com seu cabelo loiro desgrenhado e silhueta magra ele foi amado pelo seu hard rock melódico, vocais anasalados e um estilo sempre com os pés no chão. O Hall da Fama do Rock and Roll, que empossou a banda em 2002, se refere a eles como "duráveis, cheios de recursos, trabalhadores, admiráveis e não pretensiosos".

Como compositor, um dos grandes destaques do trabalho de Petty é a narrativa de superar desafios do cotidiano - em canções como Refugee, Even The Losers e I Won't Back Down.

"É meio que o tema clássico de muito do que fiz", ele disse à Associated Press em 1989. "Eu acho que a fé é muito importante para passar pela vida. É muito importante acreditar em si mesmo, em primeiro lugar. É uma coisa muito difícil de acontecer. Mas quando você chega lá, não tem preço."

Além de músico obsessivo, ele também era fã inveterado de música, e encontrou seus heróis da infância e viveu a fantasia de inumeráveis amantes jovens de rock. Ele ficou amigo do líder dos Byrds, Roger McGuinn, e ficou próximo de George Harrison, que toca em I Won't Back Down e se juntou a Petty, Bob Dylan, Roy Orbison e Jeff Lynne no supergrupo Traveling Wilburys. Nos anos 1980, Tom Petty e os Heartbreakers fizeram uma turnê pelos EUA com Bob Dylan.

Em 2015, uma biografia feita com a colaboração do músico foi lançada nos EUA. Petty: The Biography, escrita pelo colega Warren Zanes, marcou a primeira vez que o músico falou abertamente sobre períodos sombrios da sua vida, especialmente nos anos 1990.

Heartbreakers. O primeiro disco com a banda veio em 1976, mas o álbum auto intitulado não começou vendendo bem. Após uma turnê na Inglaterra com Nils Lofgren e certo reconhecimento no Reino Unido, um novo single foi lançado e a banda começou a escalar as paradas (American Girl só faria sucesso nos EUA 20 anos depois).

Em 1978, veio You're Not Gonna Get It!, que subiu ao #23 e gerou um problema com a gravadora MCA, que tinha sido vendida na época. Petty brigou e auto financiou Damn The Torpedoes, em 1979, que chegou ao #2 e vendeu mais de 3 milhões de cópias.

Esses três primeiros álbuns já marcavam as características que fariam de Petty um dos grandes rockstars do mundo: as fundações do hard rock com a sensibilidade pop herdada dos anos 1960 e de Bob Dylan e dos Byrds, com destaque para a voz do músico e um talento notável para contar histórias.

Nos anos 1980, ele começou a explorar seu próprio talento ao se aventurar em colaborações com outras grandes lendas do rock, como Stevie Nicks, Dave Stewart (Eurythmics) e Robbie Robertson (The Band) -- mas notadamente com George Harrison, Roy Orbison, Jeff Lynne e o próprio Bob Dylan, grupo que se lançou como Traveling Wilburys em 1988.

No ano seguinte, veio Full Moon Fever, o primeiro álbum solo de Petty, e que inclui alguns de seus maiores sucessos, como Free Fallin' e I Won't Back Down. O disco chegou ao #3 nas paradas e adquiriu status de multi-platina.

Em 1990, os Wilburys lançaram seu segundo disco, e em 1991, Into the Great Wide Open, com os Heartbreakers, trouxe o hit Learning to Fly. Em 1993, um Greatest Hits marcou a despedida da banda da MCA, depois de anos de conflitos (produzido por Rick Rubin, o álbum ficou nas paradas americanas por seis anos).

Os anos 1990 trouxe novos desafios, e um dos grandes foi vencer o vício em heroína que ele adquiriu em 1996 após o rompimento de seu casamento de 20 anos com Jane Benyo. Os problemas não impediram uma série de álbuns, tanto com a banda como solo, e turnês de sucesso.

Em 2002, os Heartbreakers lançaram seu 11º álbum de estúdio, The Last DJ, Petty se casou novamente (com Dana York) e a banda foi induzida ao Hall da Fama do Rock and Roll. Em 2007, Peter Bogdanovich lançou Runnin' Down a Dream, documentário de quatro horas sobre a banda.

Foi só em 2014, com Hipnotic Eye, que a banda teve seu primeiro disco #1 nas paradas americanas. Foram 13 discos com os Heartbreakers e três álbuns solo.

Infelizmente, Tom Petty nunca se apresentou ao vivo no Brasil.

Notícias sobre a morte. Ao longo da segunda-feira, 2, a CBS News chegou a noticiar, mais cedo, a morte de Petty. Segundo a emissora norte-americana, a polícia havia confirmado a morte depois que os aparelhos que o mantinham vivo foram desligados.

Em comunicado, contudo, os oficiais não confirmaram a informação.

Antes da nota oficial da família, o site TMZ, o primeiro a divulgar o internamento do músico de 66 anos, disse que a vida de Petty estava "por um fio". / Com AP, EFE