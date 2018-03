Bob Dylan: 'Tom Petty era um grande músico e amigo, nunca vou esquecê-lo'

"A notícia é chocante e devastadora", disse Bob Dylan à revista Rolling Stone nesta segunda-feira, 2, após saber da morte de Tom Petty. "Eu achava Tom o máximo. Ele era um grande performer, cheio de luz, um amigo, e nunca vou esquecê-lo", completou Dylan.

Petty morreu no final da noite desta segunda-feira, 2, após sofrer uma ataque cardícado. O músico foi encontrado desacordado em sua casa, e de lá foi encaminhado para um hospital em Malibu, na Califórnia, onde ficou internado até a confirmação da morte, informada pela família. Ele tinha 66 anos.

Muitos outros colegas, amigos e admiradores usaram as redes sociais para lamentar o ocorrido. Veja a repercussão:

"Estou muito triste sobre Tom Petty, ele fez muita música boa. Pensamentos com a sua família" - Mick Jagger

"Estou chocado e triste com a notícia da morte de Tom, ele é parte tão grande da nossa história musical, nunca mais vai haver outro como ele" - Eric Clapton, em comunicado enviado à imprensa

"Enviando amor para Tom Petty e sua família nesse momento difícil" - Paul McCartney

"Descanse em paz, Tom. Tenho certeza que você soube como seu último show foi demais. Todo mundo estava falando sobre sua felicidade e a alegria da banda de estar com você naquele palco. Esses acordes ainda estão soando ao redor do mundo. Você foi uma força tão grande, uma contribuição tremenda para a música, e as pessoas guardarão os sentimentos no coração quando ouvirem você tocar em todos os lugares. Paz, irmão" - Neil Young

"Aqui na E Street estamos devastados e de coração partido com a morte de Tom Petty. Nossos corações vão para suas famílias e amigos de banda. Sempre senti uma bondade profunda na sua música. Um grande compositor e pérformer, sempre que nos encontrávamos, era como rever um irmão há muito perdido. Nosso mundo vai ser um lugar mais triste sem ele" - Bruce Springsteen

"Deus abençoe Tom Petty, descanse em paz, e amor para sua família, com certeza vou sentir sua falta" - Ringo Starr

"As músicas e canções de Tom Petty não têm idade. Ele era um escritor, músico e cantor maravilhoso. Insubstituível e único" - Elton John

"Ele vivia o rock and roll, com música nas veias. Esse homem entregou uma quantidade de grandes músicas para seus fãs e para o mundo, e isso é algo para ser celebrado" - Alice Cooper

"Outro grande homem que se foi muito cedo. Tom Petty, você era um talento excepcional. Seu legado segue vivo" - Gene Simmons

"Chocado e muito triste com a morte de Tom Petty. Descanse em paz" - Brian May

"Eu amava Tom Petty e fiz versões de suas músicas porque eu queria saber como era poder voar" - John Mayer

"Sem palavras. Apenas obrigado" - Cameron Crowe