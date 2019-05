Reta final: 5 grandes traições políticas em Game of Thrones

Este texto contém spoilers de todas as temporadas de Game of Thrones

*

Quem viu todos – ou melhor, quase todos – os personagens de Game of Thrones se unirem contra o Rei da Noite pode ter esquecido que eles passaram as últimas 7 temporadas traindo uns aos outros. Como preparação para o episódio final do seriado, o C2 separou as cinco maiores passadas de perna de GoT. Confira:

Theon Greyjoy trai Robb Stark - Temporada 2, episódio 7

Theon Greyjoy foi tirado de sua família e feito de refém por Robert Baratheon. Levado ao norte, cresceu entre as crianças Stark, que o viam como um irmão. Frequentemente, no entanto, se sentia deixado de lado. Quando Robb Stark começa a procurar alianças para atacar Porto Real, recorre ao pai de Theon, Balon, que não aceita o acordo. Humilhado pelo seu pai por ter se tornado 'nortista demais', Theon decide investir contra a família que o criou. Ataca várias aldeias do norte e toma Winterfell, onde ordena a execução dos dois filhos mais novos do Stark. Eles conseguem fugir, mas Theon exibe os corpos queimados de duas crianças camponesas no lugar.

Walder Frey trai Robb e Catelyn Stark - Temporada 3, episódio 9

O Casamento Vermelho, como ficou conhecido o mais sangrento massacre de Game of Thrones, começou com uma promessa não cumprida. Robb Stark, em marcha para o sul, precisava atravessar um rio para obter vantagem tática contra os Lannister. Lorde Frey, senhor da terra em que Stark se encontrava, permitiu o acesso ao rio, com a promessa de que Robb se casaria com uma de suas filhas ou netas. Stark acabou não cumprindo sua parte do acordo e se casou com a mulher que amava. Foi chacinado com a mãe, a esposa e boa parte do seu exército em uma emboscada planejada por Frey, Tywin Lannister e Roose Bolton.

Petyr Baelish, o Mindinho, trai Lysa Arryn - Temporada 4, episódio 7

Mindinho sempre amou Catelyn Stark. Quando ela morreu, transferiu seus sentimentos doentios para a filha, Sansa Stark. Quando Sansa foi acusada de ter matado o rei Joffrey, Mindinho a levou até o Vale, onde morava Lysa Arryn, tia da menina e viúva. Lá, arrumou um casamento de fachada com Lysa enquanto fazia investidas em Sansa. Ao presenciar uma das investidas, Lysa tentou atirar a sobrinha em um poço a milhares de metros do chão. Quem caiu, no entanto, foi ela, empurrada por seu 'marido'.

Alliser Thorne trai Jon Snow - Temporada 5, episódio 10

A relação conflituosa de Alliser Thorne e Jon Snow chegou ao auge no episódio 10 da quinta temporada. Após Jon trazer selvagens para dentro da muralha, Alliser reuniu membros da patrulha da noite e preparou um ataque noturno. Os 'irmãos' o apunhalaram até a morte.

Cersei Lannister trai Margaery e toda a família Tyrell - Temporada 6, episódio 10

Cersei tinha uma péssima relação com sua nora, Margaery, embora tentasse não demonstrá-la. Ambas desejavam ocupar o Trono de Ferro. Para fugir de um julgamento e se vingar dos Pardais, Cersei planeja a explosão do Septo de Baelor. Toda a família Tyrell, que estava no local, sumiu do mapa.