Especial 'Game of Thrones': A segunda temporada

Com um orçamento 15% maior do que a primeira temporada (US$ 69 milhões), o segundo ano de Game of Thrones estreou em primeiro de abril de 2012, e foi inspirado principalmente no livro A Fúria dos Reis, o segundo da série As Crônicas de Gelo e Fogo, de George R. R. Martin. David Benioff e D.B. Weiss são os showrunners da produção. Veja abaixo um resumo da segunda temporada.

Guerra dos Cinco Reis

Westeros está em guerra. Robb Stark luta pela independência de seu povo e também por Correrrio (Riverlands). Ele acredita que deve buscar uma aliança com os Homens de Ferro e manda seu melhor amigo Theon Greyjoy conversar com o pai, Balon — os dois, porém, tramam um plano próprio e Theon ruma para Winterfell, onde uma série de decisões erradas (tentar tomar a cidade, para começo de conversa) o coloca no caminho da desgraça.

Robb também quebra a promessa para Walder Frey e se casa com Talisa.

Os irmãos mais novos, Bran e Rickon, permanecem escondidos em Winterfell e eventualmente começam a rumar para a Muralha para se juntar a Jon Snow. Antes, Bran atua como Lorde da cidade durante algum tempo e começa a desenvolver suas habilidades mágicas.

Capturada pelo exército Lannister e levada para Harrenhall, Arya conhece e salva Jaqen H'ghar: ela não aceita o convite dele para ir a Braavos treinar com os Homens Sem Rosto, mas recebe uma moeda e ouve dele que, quando precisar, basta repetir a frase "Valar Morghulis" para facilitar seu caminho até lá.

Os Lannisters

Joffrey Baratheon ocupa o Trono de Ferro com o apoio da Casa Lannister, com Tyrion como Mão do Rei e o avô, Tywin, como líder do exército (é nessa temporada que Joffrey manda matar todos os bastardos Baratheon, incluindo bebês recém-nascidos).

Sansa Stark continua como sua refém/esposa (no final desse ano, Margaery Tyrell chega a Porto Real e a aliança entre as casas Lannister e Tyrell é firmada com uma promessa de casamento entre os dois, deixando Sansa livre, mas ainda vulnerável).

Capturado pelos Stark, Jaime é enviado, sob escola de Brienne de Tarth, para Porto Real por Catelyn Stark.

Os Baratheon

O outro lado da família, porém, começa a ganhar protagonismo. Renly Baratheon tem um exército poderoso e uma aliança importante com a Casa Tyrell.

Mas Stannis, seu irmão mais velho e herdeiro legítimo do trono, também entra na briga (ele envia cartas para todo o reino dizendo que Joffrey é na verdade um bastardo). Stannis é veterano de várias guerras e agora aliado a Melisandre, uma princesa vermelha do leste devota do Senhor da Luz. Ela acredita que viu o destino de Stannis nas chamas: ocupar o Trono de Ferro. Ser Davos Seaworth é seu outro conselheiro.

Nessa temporada, Melisandre dá a luz a um ser de sombra, que sai do seu ventre e vai matar Renly Baratheon (na frente de Brienne de Tarth).

Targaryen

Recém-nascidos, os dragões de Daenerys ainda são criaturas vulneráveis, e grande parte do esforço dela nessa temporada é para mantê-los seguros.

Na Casa dos Imortais, na cidade de Qarth, ela tem visões que podem ser reveladoras agora na última temporada (o Trono de Ferro coberto de gelo, Porto Real destruída e uma barraca perdida com dois de seus dragões).

A Batalha de Água Negra

Tyrion demonstra habilidades militares ao ajudar a derrotar o exército de Stannis com um carregamento de fogovivo. Tywin chega para resolver aquela que é a primeira grande cena de batalha de Game of Thrones, no episódio nove.

A Muralha

Os Patrulheiros da Noite montam uma expedição para além da Muralha, em busca de colegas perdidos e para investigar os rumores de selvagens juntando um exército nas montanhas. Eles tomam abrigo na casa de Craster, um homem que vive com as filhas e as toma como esposas. Jon Snow descobre que Craster entrega os filhos como sacrifícios para os Caminhantes Brancos.

Ele também conhece Ygritte, que junto com um grupo de selvagens o captura e o leva para conhecer Mance Ryder, o Rei Além da Muralha.

Enquanto isso, os Caminhantes Brancos avançam com seu enorme exército de mortos vivos.