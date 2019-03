Especial 'Game of Thrones': A terceira temporada

A terceira temporada de Game of Thrones estreou no dia 31 de março de 2013 e foi baseada na primeira metade de A Tormenta das Espadas, o terceiro livro da série As Crônicas de Gelo e Fogo de George R.R. Martin.

A temporada mais uma vez se passa em vários meses — dessa vez, o outono está estabelecido e o inverno vem aí, e em vez de se preparem para a estação, os Sete Reinos de Westeros continuam em guerra.

Os Baratheon

Renly está morto, e a poderosa Casa Tyrell se aliou ao cruel Joffrey, vencedor da Batalha da Baía Negra (mesmo tendo se escondido e esperado seu tio, Tyrion, e avô, Tywin, venceram a guerra contra Stannis Baratheon por ele). Joffrey comanda agora os maiores exércitos de Westeros.

Stannis, porém, está vivo e, embora derrotado, de volta à sua base em Pedra do Dragão — sua posição de legítimo herdeiro do irmão, Robert, ainda joga uma sombra sobre o reinado de Joffrey. Os poderes de Melisandre também seguem a sua disposição.

Os Stark

O Norte tem uma ocupação parcial dos Homens de Ferro, mas Robb Stark permanece na luta: ele venceu batalhas, mas precisa encontrar um jeito de ganhar de volta a confiança da Casa Frey, depois de ter prometido falsamente que se casaria com uma das filhas de Walder.

Porém, quando achou que oferecer o tio Edmure Tully em seu lugar seria suficiente, acontece o Casamento Vermelho, uma das cenas mais chocantes de toda a série. Walder Frey convida os Stark e seus aliados para uma festa nas torres Gêmeas e basicamente mata todo mundo: Robb, Talisa, Catelyn e os guerreiros leais a eles.

Ao Norte, Bran Stark está viajando pelo Norte para chegar à Muralha. Ele se separa do irmão Rickon e segue para além da fronteira com Hodor, Jojen e Meera Reed, filhos de Howland Reed, amigo próximo de Ned Stark.

Arya Stark escapa de Harrenhall com a Irmandade sem Bandeiras, e depois de um julgamento por combate em que Sandor Clegane mata Berric Dondarrion, este volta à vida pelas mãos de Thoros de Myr, um padre do Senhor da Luz.

Quando Arya tenta fugir, o Cão de Caça a captura novamente e diz que vai levá-la para sua família em busca de recompensa. Eles só chegam, porém, depois do Casamento Vermelho.

Para recuperar o norte da invasão dos Homens de Ferro, Ramsay Bolton (bastardo da família) recaptura Winterfell do frágil domínio de Theon Greyjoy e o tortura até ele se transformar num ser sem vontade própria, apelidado de Fedor. Depois de enviar o pênis decepado do filho para o pai, Balon, os Bolton conseguem um racha na família Greyjoy ao fazer Yara ir atrás do irmão.

Os Lannister

Tywin faz Tyrion se casar com Sansa Stark para eliminar tensões com a família do Norte, mas o casamento não chega a ser consumado e azeda de vez depois do Casamento Vermelho (e além disso, o arranjo irrita Shae, namorada de Tyrion que terá papel fundamental no seu futuro). Já foi mencionado que Tywin também foi o mentor da chacina dos Stark no Norte? Pois é.

Cersei perde influência sobre o filho, Joffrey, quando Margeary Tyrell faz de tudo para agradar o rei e exercer poder ao seu lado.

Jaime perde a mão ao defender Brienne de Tarth de um ataque de Locke Bolton. A amizade dos dois cresce, e capturados agora por Roose Bolton, eles têm a conversa no banho, outra cena icônica da série na qual Jaime explica como se tornou o Regicida. Depois de salvar Brienne novamente da mão dos Bolton, ele volta com ela a Porto Real e finalmente reecontra Cersei.

Muralha

É nessa temporada que Sam e Gilly começam sua longa caminhada juntos — e aqui que Sam descobre que vidro de dragão é uma arma fatal contra os Caminhantes Brancos, ao matar um deles com uma adaga do material. Eles fogem do motim na tenda de Craster (onde os amotinados matam o selvagem e também o comandante Mormont), vão para a Muralha e ajudam Bran e companhia a passar a barreira.

Depois de passar um tempo com Mance Ryder e enganá-lo de que se livrou do juramento da Patrulha da Noite, Jon Snow parte com um grupo de pessoas do Povo Livre para atacar a Muralha. Ele também se apaixona por Ygritte e os dois transam. Eventualmente ele é descoberto, foge — quando é reencontrado por Ygritte, ela atira três flechas nele, e é num estado semiconsciente que ele chega à Muralha no final da temporada.

Targaryen

Daenerys Targaryen escapa de Qarth e chega a Astapor, onde conhece o exército de Imaculados. Ela faz negócio com o mestre de escravos chefe e oferece seu dragão. Quando ela confere a lealdade do exército, porém, manda Drogo queimar vivo o escravocrata e comanda os Imaculados a matarem todos os senhores de escravos.

Ela segue para Yunkai onde conta com a ajuda de Daario Naharis para angariar outro exército, os Segundos Filhos, e também libertar os escravos da cidade. A temporada termina com ela sendo adorado pelos moradores da cidade.