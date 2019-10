Marvel, Pixar e clássicos: Amazon fecha acordo com Disney e incorpora títulos da empresa ao catálogo

A Amazon vai incorporar dezenas de produções da Disney ao catálogo do seu serviço de streaming, o Prime Video. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 1, e o período do acordo está limitado a um ano.

Entre os títulos que entrarão no catálogo da Amazon, estão sucessos recentes de bilheteria, como Vingadores: Ultimato e Capitã Marvel, além de novas versões de clássicos da Disney em live-action, como O Rei Leão e Alladin.

Títulos da Pixar também estão no acordo. O Prime Video contará, por exemplo, com Os Incríveis e Vida de Inseto. Algumas séries também chegarão ao catálogo: entre elas, estão Grey's Anatomy, American Horror Story e How I Met Your Mother.

As produções entram no catálogo a partir desta terça-feira e ficarão disponíveis até setembro de 2020. Com a previsão da chegada da plataforma Disney+ à América Latina, provavelmente no segundo semestre de 2020, a empresa deve deixar de licenciar os títulos a terceiros.

Confira a lista de títulos da Disney que chegarão ao Amazon Prime Video