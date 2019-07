As séries e filmes mais assistidos da Netflix em 2019

Sempre é difícil mensurar resultados de plataformas de streaming como a Netflix porque elas raramente divulgam dados de acesso a filmes e séries de TV, e não há um jeito simples de mensurar audiência como ocorre com os canais de TV tradicionais. Mas recentemente, a Netflix vem anunciando por conta própria alguns dados, que já permitem especular sobre os números de algumas das produções da plataforma.

O serviço de streaming anunciou na terça-feira, 17, que chegou à marca de 151 milhões de assinantes em todo o mundo. O crescimento no último trimestre – entre abril e junho de 2019 – foi de 2,7 milhões de novas contas. O resultado, parte do balanço da empresa, foi bem abaixo da expectativa de 5 milhões de novos clientes e levou as ações da empresa a caírem mais de 13% após o fechamento do mercado.

As séries mais assistidas do momento na Netflix

Orange Is The New Black

A Netflix divulgou o número de usuários que já assistiram ao menos um episódio de Orange Is The New Black: 105 milhões de espectadores. A informação foi tornada pública em uma entrevista à Variety.

Operação Fronteira

Com elenco estrelado (Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund, e Pedro Pascal), o filme acumulou 52 milhões de views nas primeiros quatro semanas.

The Umbrella Academy

Segundo diretores da Netflix, a série baseada nos quadrinhos de Gerard Way e do brasileiro Gabriel Bá teve 45 milhões de visualizações no primeiro mês na plataforma.

Bird Box

Só na primeira semana do filme com Sandra Bullock no ar, a plataforma contabilizou 26 milhões de acessos. Foram 80 milhões no primeiro mês, de acordo com dados próprios da Netflix.

Stranger Things 3

Na semana seguinte à estreia em 4 de julho, a plataforma divulgou que a terceira temporada de Stranger Things havia alcançado um recorde de audiência, com 40 milhões de casas assistindo. A plataforma ainda divulgou que 18 milhões de pessoas viram os oito episódios em apenas quatro dias.

Estrada Sem Lei

Com Woody Harrelson e Kevin Costner, o filme acumulou 40 milhões de acessos em seu primeiro mês na plataforma, entre abril e maio de 2019.

Sex Education

Segundo a Netflix, 40 milhões de contas assistiram a série Sex Education durante o primeiro mês da produção no ar.

Mistério no Mediterrâneo

O novo filme com Adam Sandler e Jennifer Aniston quebrou recordes para a estreia de um filme na plataforma, com 30 milhões de visualizações no seu primeiro fim de semana, segunndo a Netflix.

Olhos Que Condenam

A própria diretora Ava Duvernay revelou que mais de 23 milhões de contas assistiram sua minissérie sobre o crime que ficou conhecido por Central Park Five.

Fyre: O Grande Evento que Nunca Aconteceu

Mesmo com a concorrência do Hulu, que também lançou um documentário sobre o festival, a Netflix contabilizou 20 milhões de acessos ao filme sobre o festival Fyre, gigantesco fracasso nas Bahamas.