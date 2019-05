As participações especiais mais curiosas dos 30 anos de 'Os Simpsons'

No decorrer de 30 temporadas, os Simpsons tiveram uma infinidade de participações em seus episódios. Selecionamos algumas das aparições mais curiosas do seriado:

Em Marge na Internet, que foi ao ar em 2007, o convidado especial é o jogador de futebol Ronaldo Fenômeno.

Em 1993, o episódio Krusty Sai do Ar contou com diversas aparições especiais de celebridades como Hugh Hefner, Elizabeth Taylor, Barry White e Red Hot Chili Peppers.

Também em 1993, Homer se torna um membro honorário dos Ramones no episódio O Ursinho.

Em pelo menos dez episódios os Beatles aparecem como grupo ou pelo menos são mencionados, além de mais dez aparições de membros da banda individualmente.

No episódio Homer Escavadeira, um Homem da Neve, de 1992, o ator Adam West, que interpretou o Batman na televisão em um seriado dos anos 1960, aparece como ele próprio em uma espécie de “meet and greet”.

O físico teórico Stephen Hawking fez uma aparição no desenho em um episódio de 1999, Eles Salvaram a Inteligência de Lisa.

Em 1991, no episódio Moe Flamejante, a banda Aerosmith toca Walk This Way na Taverna do Moe, bar frequentado pelos personagens em diversas ocasiões.

Homer vai ao espaço no episódio Homer Astronauta, de 1994. Uma das aparições especiais desse capítulo é Buzz Aldrin, astronauta que participou da missão Apollo 11 e foi o segundo homem a pisar em solo lunar.

O empresário Elon Musk, o “Tony Stark da vida real”, criador da Tesla e da SpaceX, apareceu no desenho em 2015, no episódio O Homem que Caiu do Céu.

Em Lisa Toca Gaga, televisionado em 2012, como o título do episódio sugere, a convidada especial é a cantora e atriz Lady Gaga.

