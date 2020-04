Documentários sobre felinos e casos criminais estão na análise do podcast Episódio

Com o tema Tigres e gatinhos: não dá para competir com a realidade, o podcast Episódio Estadão comenta duas produções que envolvem investigação criminal repleta de reviravoltas, e maus-tratos a animais. No caso, felinos. As produções são comentadas por Clara Rellstab, Leandro Nunes e Simião Castro.

A primeira é a bem sucedida Tiger King, ou Máfia dos Tigres. O documentário reúne um time de figuras excêntricas, a começar por Joseph Allen Maldonado-Passage, popularmente conhecido como Joe Exotic, um ex-dono de zoológico e criminoso condenado por planejar a morte de uma ativista de direitos dos animais.

A produção documental entrou no catálogo da Netflix neste ano e superou a audiência da segunda temporada de Stranger Things, nos primeiros dez dias de lancamento. Foram 34, 3 milhões de lares sintonizados na história de Joe Exotic, contra 31,2 da série ficcional.

Os felinos também são tema de Don’t F**k With The Cats: Uma Caçada Online, outro documentário inspirado em um caso real, dessa vez ocorrido no Canadá e que ganhou proporções mundiais. A série narra em três episódios como surgiu uma investigação a partir de vídeos divulgados na internet que mostravam cenas de maus-tratos a gatinhos. O crime ganhou repercussão no Canadá e chegou a ser comentado pelo primeiro-ministro Justin Trudeau.

No já clássico Vi e Recomendo, quem participa é a cantora Roberta Campos que indica o documentário A Vida e a História de C.J Walker, também da Netflix.

