Sandy e Junior: Veja os pontos de venda de ingressos

A pré-venda de ingressos para todos os dez shows da turnê Nossa História, de Sandy e Junior, começou nesta quarta-feira, 20, e vai até quinta, 21 de março, exclusivamente para clientes cartão Elo. Veja abaixo uma lista completa dos pontos de venda em cada cidade.

Os ingressos já podem ser adquiridos pelo site www.ingressorapido.com.br) e nas bilheterias oficiais de cada cidade.

As vendas para o público em geral começam na sexta-feira, 22 de março, a partir da 0h01 pela internet e 10h nas bilheterias oficiais.

O show em São Paulo será dia 24 de agosto, no Allianz Parque. O primeiro de todos, no Recife, será em 12 de julho. Capitais de todas as regiões do País serão visitadas.

Sandy e Junior Lima frisaram bastante durante a entrevista de apresentação da turnê que não são os mesmos que eram pelos 17 anos em que estiveram atuando lado a lado, de 1990 a 2007. Filhos do cantor Xororó e da produtora Noely Pereira de Lima, a dupla se tornou logo expressiva. Um de seus discos, Era uma Vez... Ao Vivo, de 1998, chegou à marca de 1,7 milhão de cópias. Era o começo de uma sequência concentrada e vertiginosa de vitórias. O retorno da dupla envolve patrocinadores grandes, como a empresa de máquinas de cartões Elo e a Volkswagen. Além da empresa que realiza o evento, a Live Nation.

Datas e locais da turnê 'Nossa História'

12/julho: Recife - Classic Hall

13/julho: Salvador - Arena Fonte Nova

19/julho: Fortaleza - Centro de Convenções

20/julho: Brasília - Nilson Nelson

3/agosto: Rio de Janeiro - Jeunesse Arena

17/agosto: Belo Horizonte - Esplanada do Mineirão

24/agosto: São Paulo - Allianz Parque

31/agosto: Curitiba - Pedreira Paulo Leminski

13/setembro: Manaus - Estúdio 5

14/setembro: Belém - Hangar

Ingressos para os shows de Sandy & Junior

A pré-venda de ingressos para todos os dez shows da temporada será dias 20 e 21 de março. Vendas exclusivas para clientes do cartão Elo serão a partir da 10h do dia 20 pela internet (ingressorapido.com.br) e a partir das 10h nas bilheterias de cada cidade. Já para o público em geral, as vendas começam dia 22 de março, a partir da 0h01 pela internet e das 10h nas bilheterias oficiais de cada cidade.

SERVIÇO COMPLETO — A TURNÊ 'NOSSA HISTÓRIA', DE SANDY E JÚNIOR

RECIFE

Data: 12 de julho de 2019 (sexta-feira)

Horário do show: 20h30

Local: Classic Hall

Endereço: Av. Agamenon Magalhães, S/N - Salgadinho, Olinda - PE

Ingressos: a partir de R$80,00 (ver tabela completa)

Capacidade: 11.100 pessoas

PREÇOS

SETORES MEIA-ENTRADA INTEIRA

FRONTSTAGE (EU ACHO QUE PIREI) - 1º LOTE R$ 170,00 R$ 340,00

FRONTSTAGE (EU ACHO QUE PIREI) - 2º LOTE R$ 180,00 R$ 360,00

FRONTSTAGE (EU ACHO QUE PIREI) - 3º LOTE R$ 190,00 R$ 380,00

PISTA (VAMÔ PULÁ) - 1º LOTE R$ 80,00 R$ 160,00

PISTA (VAMÔ PULÁ) - 2º LOTE R$ 90,00 R$ 180,00

PISTA (VAMÔ PULÁ) - 3º LOTE R$ 100,00 R$ 200,00

CAMAROTE (INESQUECÍVEL) - PARA 10 PESSOAS - R$ 3200,00

PACOTE VIP

Pacote Gold*

O Pacote Gold custa R$ 350,00 e inclui:

• Água liberada para consumo

• Credencial/Sticker diferenciada

• Entrada antecipada no dia do show

• Acesso a passagem de som dos artistas

*Não está incluso no pacote o ingresso do show. O pacote sem ingressos ingresso Frontstage (Eu Acho que Pirei) ou Pista (Vamô Pulá) não será considerado válido. Ele não dá direito a M&G.

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Classic Hall. Endereço: Av. Agamenon Magalhães, S/N - Salgadinho, Olinda - PE

Dias e horários de funcionamento: Segunda a Sábado das 10h às 18h.

SALVADOR

Data: 13 de julho de 2019 (Sábado)

Horário do show: 20h30

Local: Arena Fonte Nova

Endereço: Ladeira da Fonte das Pedras, s/n - Nazaré, Salvador - BA

Ingressos: a partir de R$70,00 (ver tabela completa)

Capacidade: 15.868 pessoas

PREÇOS

SETORES MEIA-ENTRADA INTEIRA

CADEIRA CENTRAL (TURU TURU) R$ 140,00 R$ 280,00

FRONTSTAGE (EU ACHO QUE PIREI) - 1º LOTE R$ 150,00 R$ 300,00

FRONTSTAGE (EU ACHO QUE PIREI) - 2º LOTE R$ 160,00 R$ 320,00

FRONTSTAGE (EU ACHO QUE PIREI) - 3º LOTE R$ 170,00 R$ 340,00

CADEIRA LATERAL (AS QUATRO ESTAÇÕES) - 1º LOTE R$ 100,00 R$ 200,00

CADEIRA LATERAL (AS QUATRO ESTAÇÕES) - 2º LOTE R$ 110,00 R$ 220,00

CADEIRA LATERAL (AS QUATRO ESTAÇÕES) - 3º LOTE R$ 120,00 R$ 240,00

CADEIRA SUPERIOR (A LENDA) - 1º LOTE R$ 70,00 R$ 140,00

CADEIRA SUPERIOR (A LENDA) - 2º LOTE R$ 80,00 R$ 160,00

CADEIRA SUPERIOR (A LENDA) - 3º LOTE R$ 90,00 R$ 180,00

PACOTE VIP

Pacote Gold*

O Pacote Gold custa R$ 350,00 e inclui:

• Água liberada para consumo

• Credencial/Sticker diferenciada

• Entrada antecipada no dia do show

• Acesso a passagem de som dos artistas

*Não está incluso no pacote o ingresso do show. O pacote sem ingressos ingresso Frontstage (Eu Acho que Pirei) ou Pista (Vamô Pulá) não será considerado válido. Ele não dá direito a M&G.

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Shopping Paralela

Endereço: Av. Luís Viana, 8544 - Patamares, Salvador - BA

Dias e horários de funcionamento: Segunda a Sábado das 10h às 22h, Domingo das 13h às 21h

FORTALEZA

Data: 19 de julho de 2019 (sexta-feira)

Horário do show: 20h30

Local: Centro de Eventos do Ceará

Endereço: Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz, Fortaleza - CE

Ingressos: a partir de R$90,00 (ver tabela completa)

Capacidade: 15.000 pessoas

PREÇOS

SETORES MEIA-ENTRADA INTEIRA

FRONTSTAGE (EU ACHO QUE PIREI) - 1º LOTE R$ 140,00 R$ 280,00

FRONTSTAGE (EU ACHO QUE PIREI) - 2º LOTE R$ 150,00 R$ 300,00

FRONTSTAGE (EU ACHO QUE PIREI) - 3º LOTE R$ 160,00 R$ 320,00

PISTA (VAMÔ PULÁ) - 1º LOTE R$ 90,00 R$ 180,00

PISTA (VAMÔ PULÁ) - 2º LOTE R$ 100,00 R$ 200,00

PISTA (VAMÔ PULÁ) - 3º LOTE R$ 110,00 R$ 220,00

PACOTE VIP

Pacote Gold*

O Pacote Gold custa R$ 350,00 e inclui:

• Água liberada para consumo

• Credencial/Sticker diferenciada

• Entrada antecipada no dia do show

• Acesso a passagem de som dos artistas

*Não está incluso no pacote o ingresso do show. O pacote sem ingressos ingresso Frontstage (Eu Acho que Pirei) ou Pista (Vamô Pulá) não será considerado válido. Ele não dá direito a M&G.

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Ticket Shop (Shopping Iguatemi)

Endereço: Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz, Fortaleza - CE

Dias e horários de funcionamento: Segunda a Sábado das 10h às 21h30, Domingo das 13h às 19h30.

BRASÍLIA

Data: 20 de julho de 2019 (sábado)

Horário do show: 20h30

Local: Ginásio Nilson Nelson

Endereço: SRPN - Brasília, DF

Ingressos: a partir de R$110,00 (ver tabela completa)

Capacidade: 11.850 pessoas

PREÇOS

SETORES MEIA-ENTRADA INTEIRA

PISTA PREMIUM (EU ACHO QUE PIREI) R$ 260,00 R$ 520,00

PISTA (VAMÔ PULÁ) R$ 140,00 R$ 280,00

CADEIRA INFERIOR (TURU TURU) R$ 130,00 R$ 260,00

ARQUIBANCADA (AS QUATRO ESTAÇÕES) R$ 110,00 R$ 220,00

PACOTE VIP

Pacote Gold*

O Pacote Gold custa R$ 350,00 e inclui:

• Água liberada para consumo

• Credencial/Sticker diferenciada

• Entrada antecipada no dia do show

• Acesso a passagem de som dos artistas

*Não está incluso no pacote o ingresso do show. O pacote sem ingressos ingresso Pista Premium (Eu Acho que Pirei) ou Pista (Vamô Pulá) não será considerado válido. Ele não dá direito a M&G.

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Endereço: Setor de Divulgação Cultural 05, Eixo Monumental - DF

Dias e horários de funcionamento: Segunda a Sábado das 10h às 18h

RIO DE JANEIRO

Data: 03 de agosto de 2019 (sábado)

Horário do show: 20h30

Local: Jeunesse Arena

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ

Ingressos: a partir de R$70,00 (ver tabela completa)

Capacidade: 13.345 pessoas

PREÇOS

SETORES MEIA-ENTRADA INTEIRA

PISTA PREMIUM (EU ACHO QUE PIREI) R$ 260,00 R$ 520,00

PISTA (VAMÔ PULÁ) R$ 145,00 R$ 290,00

CADEIRA N1 (TURU TURU) R$ 160,00 R$ 320,00

CADEIRA N3 (AS QUATRO ESTAÇÕES) R$ 70,00 R$ 140,00

CAMAROTE (INESQUECÍVEL) R$ 210,00 R$ 420,00

PACOTE VIP

Pacote Gold*

O Pacote Gold custa R$ 400,00 e inclui:

• Água liberada para consumo

• Credencial/Sticker diferenciada

• Entrada antecipada no dia do show

• Acesso a passagem de som dos artistas

*Não está incluso no pacote o ingresso do show. O pacote sem ingressos ingresso Pista Premium (Eu Acho que Pirei) ou Pista (Vamô Pulá) não será considerado válido. Ele não dá direito a M&G.

Pacote Diamante*

O Pacote Gold custa R$ 600,00 e inclui:

• Água liberada para consumo

• Credencial/Sticker diferenciada

• Entrada antecipada no dia do show

• Acesso a passagem de som dos artistas

• Backstage Tour**

*Não está incluso no pacote o ingresso do show. O pacote sem ingressos ingresso Pista Premium (Eu Acho que Pirei) não será considerado válido. Ele não dá direito a M&G.

**Os fãs não terão acesso aos camarins dos artistas durante o Backstage Tour.

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Jeunesse Arena

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ

Dias e horários de funcionamento: Segunda a Sábado das 10h às 18h.

BELO HORIZONTE

Data: 17 de agosto de 2019 (sábado)

Horário do show: 20h30

Local: Esplanada do Mineirão

Endereço: Avenida Antônio Abrahão Caram, 1000 - São Luiz, Belo Horizonte - MG

Ingressos: a partir de R$70,00 (ver tabela completa)

Capacidade: 24.000 pessoas

PREÇOS

SETORES MEIA-ENTRADA INTEIRA

PISTA PREMIUM (EU ACHO QUE PIREI) R$ 240,00 R$ 480,00

PISTA (VAMÔ PULÁ) R$ 140,00 R$ 280,00

PACOTE VIP

Pacote Gold*

O Pacote Gold custa R$ 350,00 e inclui:

• Água liberada para consumo

• Credencial/Sticker diferenciada

• Entrada antecipada no dia do show

• Acesso a passagem de som dos artistas

*Não está incluso no pacote o ingresso do show. O pacote sem ingressos ingresso Pista Premium (Eu Acho que Pirei) ou Pista (Vamô Pulá) não será considerado válido. Ele não dá direito a M&G.

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Central de Eventos

Endereço: Rua dos Tupis, 337 - Centro, Belo Horizonte - MG

Dias e horários de funcionamento: Segunda a Sábado das 10h às 22h, Domingo das 13h às 21h.

SÃO PAULO

Data: 24 de agosto de 2019 (sábado)

Horário do show: 20h

Local: Allianz Parque

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca, São Paulo - SP

Ingressos: a partir de R$110,00 (ver tabela completa)

Capacidade: 37.132

PREÇOS

SETORES MEIA-ENTRADA INTEIRA

PISTA PREMIUM (EU ACHO QUE PIREI) R$ 230,00 R$ 460,00

PISTA (VAMÔ PULÁ) R$ 110,00 R$ 220,00

CADEIRA INFERIOR (TURU TURU) R$ 140,00 R$ 280,00

PACOTE VIP

Pacote Gold*

O Pacote Gold custa R$ 400,00 e inclui:

• Água liberada para consumo

• Credencial/Sticker diferenciada

• Entrada antecipada no dia do show

• Acesso a passagem de som dos artistas

*Não está incluso no pacote o ingresso do show. O pacote sem ingressos ingresso Pista Premium (Eu Acho que Pirei) ou Pista (Vamô Pulá) não será considerado válido. Ele não dá direito a M&G.

Pacote Diamante*

O Pacote Gold custa R$ 600,00 e inclui:

• Água liberada para consumo

• Credencial/Sticker diferenciada

• Entrada antecipada no dia do show

• Acesso a passagem de som dos artistas

• Backstage Tour**

*Não está incluso no pacote o ingresso do show. O pacote sem ingresso de Pista Premium (Eu Acho que Pirei) não será considerado válido. Ele não dá direito a M&G.

**Os fãs não terão acesso aos camarins dos artistas durante o Backstage Tour.

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Estádio do Pacaembu

Endereço: Praça Charles Miller - Pacaembu, São Paulo - SP (bilheteria principal)

Dias e horários de funcionamento: Segunda a Sábado das 10h às 18h.

CURITIBA

Data: 31 de agosto de 2019 (sábado)

Horário do show: 20h

Local: Pedreira Paulo Leminski

Endereço: Parque das Pedreiras, R. João Gava, 970 - Abranches, Curitiba - PR

Ingressos: a partir de R$90,00 (ver tabela completa)

Capacidade: 23.560 pessoas

PREÇOS

SETORES MEIA-ENTRADA INTEIRA

PISTA PREMIUM (EU ACHO QUE PIREI) R$ 160,00 R$ 320,00

PISTA (VAMÔ PULÁ) R$ 90,00 R$ 180,00

CAMAROTE (INESQUECÍVEL) R$ 160,00 R$ 320,00

PACOTE VIP

Pacote Gold*

O Pacote Gold custa R$ 350,00 e inclui:

• Água liberada para consumo

• Credencial/Sticker diferenciada

• Entrada antecipada no dia do show

• Acesso a passagem de som dos artistas

*Não está incluso no pacote o ingresso do show. O pacote sem ingressos ingresso Pista Premium (Eu Acho que Pirei) ou Pista (Vamô Pulá) não será considerado válido. Ele não dá direito a M&G.

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Amplitur

Endereço: R. Padre Leonardo Nunes, 440 - Portão, Curitiba - PR

Dias e horários de funcionamento: Segunda a Sexta das 09h às 18h,

*A loja estará aberta excepcionalmente nos dias 23/03 (sábado) e 24/03 (domingo), das 10hs às 18hs

MANAUS

Data: 13 de setembro de 2019 (sexta-feira)

Horário do show: 20h30

Local: Studio 5

Endereço: Av. Rodrigo Otávio, 3555 - Distrito Industrial I, Manaus - AM

Ingressos: a partir de R$70,00 (ver tabela completa)

Capacidade: 12.000 pessoas

PREÇOS

SETORES MEIA-ENTRADA INTEIRA

PISTA PREMIUM (EU ACHO QUE PIREI) - 1º LOTE R$ 140,00 R$ 280,00

PISTA PREMIUM (EU ACHO QUE PIREI) - 2º LOTE R$ 150,00 R$ 300,00

PISTA PREMIUM (EU ACHO QUE PIREI) - 3º LOTE R$ 170,00 R$ 340,00

PISTA (VAMÔ PULÁ) - 1º LOTE R$ 70,00 R$ 140,00

PISTA (VAMÔ PULÁ) - 2º LOTE R$ 90,00 R$ 180,00

PISTA (VAMÔ PULÁ) - 3º LOTE R$ 100,00 R$ 200,00

PACOTE VIP

Pacote Gold*

O Pacote Gold custa R$ 350,00 e inclui:

• Água liberada para consumo

• Credencial/Sticker diferenciada

• Entrada antecipada no dia do show

• Acesso a passagem de som dos artistas

*Não está incluso no pacote o ingresso do show. O pacote sem ingressos ingresso Pista Premium (Eu Acho que Pirei) ou Pista (Vamô Pulá) não será considerado válido. Ele não dá direito a M&G.

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Granada Beach Centro

Endereço: Av. Eduardo Ribeiro, 620 - Centro, Manaus - AM

Dias e horários de funcionamento: Segunda a Sábado das 10h às 22h, Domingo das 14h às 21h

BELÉM

Data: 14 de setembro de 2019 (sábado)

Horário do show: 20h30

Local: Hangar

Endereço: Av. Doutor Freitas, s/n - Marco, Belém - PA

Ingressos: a partir de R$70,00 (ver tabela completa)

Capacidade: 12.000 pessoas

PREÇOS

SETORES MEIA-ENTRADA INTEIRA

PISTA PREMIUM (EU ACHO QUE PIREI) - 1º LOTE R$ 140,00 R$ 280,00

PISTA PREMIUM (EU ACHO QUE PIREI) - 2º LOTE R$ 150,00 R$ 300,00

PISTA PREMIUM (EU ACHO QUE PIREI) - 3º LOTE R$ 170,00 R$ 340,00

PISTA (VAMÔ PULÁ) - 1º LOTE R$ 70,00 R$ 140,00

PISTA (VAMÔ PULÁ) - 2º LOTE R$ 90,00 R$ 180,00

PISTA (VAMÔ PULÁ) - 3º LOTE R$ 100,00 R$ 200,00

PACOTE VIP

Pacote Gold*

O Pacote Gold custa R$ 350,00 e inclui:

• Água liberada para consumo

• Credencial/Sticker diferenciada

• Entrada antecipada no dia do show

• Acesso a passagem de som dos artistas

*Não está incluso no pacote o ingresso do show. O pacote sem ingressos ingresso Pista Premium (Eu Acho que Pirei) ou Pista (Vamô Pulá) não será considerado válido. Ele não dá direito a M&G.

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Loja É Show (Shopping Boulevard, 4º piso)

Endereço: Av. Visc. de Souza Franco, 776 - Reduto, Belém - PA

Dias e horários de funcionamento: Segunda a Sábado das 10h às 22h, Domingo das 14h às 22h

Parque Shopping

Endereço: Rod. Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde, Belém - PA

Dias e horários de funcionamento: Segunda a Sábado das 10h às 22h, Domingo das 14h às 22h