Sandy & Junior anunciam turnê com dez shows pelo Brasil

Os irmãos Sandy & Junior receberam a imprensa e influenciadores de redes para anunciar a volta da dupla para uma turnê com dez shows a partir do segundo semestre de 2019. Em uma coletiva realizada na tarde desta quarta-feira, 13, eles falaram dos planos para realizar Nossa História, o nome da temporada. O show em São Paulo será dia 24 de agosto, no Allianz Parque. O primeiro de todos, no Recife, será em 12 de julho. Capitais de todas as regiões do País serão visitadas.

O retorno da dupla envolve patrocinadores grandes, como a empresa de máquinas de cartões Elo e a Volkswagen (que está lançando um carro com “aderência” no mesmo target do público da dupla, como explica o executivo da empresa, Leandro Ramiro). Além da empresa que realiza o evento, a Live Nation.

Sandy e Junior Lima frisaram bastante durante a entrevista que não são os mesmos que eram pelos 17 anos em que estiveram atuando lado a lado, de 1990 a 2007. “Estou muito feliz em poder revisitar e ampliar a nossa obra, nossa história. É uma experiência maluca voltar a esse lugar. Sinto que mudei muito de lá pra cá”, disse Junior. “Naqueles anos estávamos em formação, nos transformando em algo que somos hoje”, disse Sandy.

Filhos do cantor Xororó e da produtora Noely Pereira de Lima, a dupla se tornou logo expressiva. Um de seus discos, Era uma Vez... Ao Vivo, de 1998, chegou à marca de 1,7 milhão de cópias. Era o começo de uma sequência concentrada e vertiginosa de vitórias. Em 1999, o projeto As Quatro Estações ganhou disco de diamante duplo pela ABPD e colocou no repertório músicas que certamente estarão na nova turnê, como Imortal, Olha o Que o Amor Me Faz e As Quatro Estações. A versão ao vivo desse álbum também fez história em uma época em que a indústria de discos começava a perder o jogo para as cópias piratas.

Em 2001, chegaram à terceira edição do Rock in Rio com medo de vaias, como lembrou Sandy na coletiva, mas acabaram sendo ovacionados por 250 mil pessoas. Tiveram ainda um mar de 1,2 milhão de pessoas em João Pessoa e, em 2002, se tornaram os primeiros artistas brasileiros a se apresentar sozinhos no Estádio do Maracanã, em 2002, para 70 mil pessoas.

Sem novidades. Os shows da nova turnê não terão novidade. Nada de músicas ou vídeos novos. “Não vamos cantar nada que seja de nossas carreiras solos. Só vamos fazer músicas da dupla. A ideia é fazer Sandy & Junior popzão”, afirmou Sandy. E por que agora? Por que levaram tanto tempo para se juntar? “Queria levar um tempo para nos consolidarmos. Agora que nossas carreiras estão sólidas, o meu projeto de música eletrônica indo bem, Sandy e sua carreira, percebemos que estávamos mais seguros para não atrapalharmos nossas carreiras individuais.”

Junior Lima, um ano depois de romper a dupla com a irmã pacificamente, começou a tocar bateria na banda de rock 9MA, a Nove Mil Anjos, que tinha como baixista Champignon (baixista do Charlie Brown Jr, morto em 2013). Em 2016, ele formou ao lado do DJ Júlio Torres o duo eletrônico Manimal, sua segunda investida no meio. Sandy também se lançou em uma carreira solo com os discos de canções Manuscrito (2010), Sim (2013) e Nós, Voz, Eles (2018). Os projetos ao vivo foram dois, Manuscrito Ao Vivo (2011) e Meu Canto (2016). Nenhum dos trabalhos individuais dos irmãos chegou a ter a mesma visibilidade que seus álbuns em dupla.

O nome Nossa História, dizem os irmãos, se refere aos fãs também, a uma geração que cresceu praticamente com a dupla. “É muito curioso eu ver minha filha ouvindo Dig Dig Joy”, disse Sandy. Junior também é pai de um menino de um ano e meio. A pré-venda de ingressos para todos os dez shows da temporada será dias 20 e 21 de março. Vendas exclusivas para clientes do cartão Elo serão a partir da 10h do dia 20 pela internet (ingressorapido.com.br) e a partir das 10h nas bilheterias de cada cidade. Já para o público em geral, as vendas começam dia 22 de março, a partir da 0h01 pela internet (ingressorapido.com.br) e das 10h nas bilheterias oficiais de cada cidade.

Os realizadores contam que os desafios de uma turnê de Sandy e Junior em 2017 passam pelas inovações tecnológicas e pelas experiências que querem criar, sem deixar que o excesso suprima as canções. O público que cresceu vendo grandes espetáculos exige muitas luzes, telões gigantes, sistema de som apurado. É assim que pensam os produtores. Sandy diz que o repertório será criado em parceria com os fãs, que vai investir nas melhores e mais populares canções e que terá bailarinos e muita luz no palco. “E vamos para o abraço”, ela diz.

Números

20 milhões

de álbuns foram vendidos em

17 anos de carreira. A dupla se transformou em uma das

potências pop do mercado

nacional

10 mil

pessoas foram registradas com o nome de Sandy no começo dos anos 2000 (acredita-se que por influência da cantora)

1 milhão

de dólares foi o que Sandy

recebeu em 2011 para estrelar uma campanha publicitária da cerveja Devassa

300

produtos foram licenciados com os nomes de Sandy ou Sandy e Junior durante os anos de

atividade da dupla

70 mil

pessoas estavam no Maracanã em 2002 para ver a dupla. Era a primeira vez que um artista brasileiro fazia um show inteiro no estádio carioca. No ano anterior, em 2001, eles participaram da terceira edição do Rock in Rio

SANDY & JUNIOR

Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705. 24 de agosto, 20h. R$ 110 a R$ 460

ingressorapido.com.br/.