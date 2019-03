Filas marcam pré-venda de ingressos para show de Sandy & Junior

Fãs de Sandy & Junior estão desde a madrugada desta quarta-feira, 20, na fila das bilheterias do estádio do Pacaembu, para garantir um ingresso para o show da dupla, marcado para o dia 24 de agosto, em São Paulo. A pré-venda foi aberta hoje, às 10 horas da manhã, exclusivamente para clientes do cartão Elo. Seguranças do local relatam que há gente na fila desde as 22 horas de ontem.

A apresentação em São Paulo faz parte da turnê nacional Nossa História, que passará por dez capitais no País, para celebrar os 30 anos de carreira dos irmãos. Os dois não cantam juntos desde 2007, quando decidiram encerrar a parceria que fez sucesso nos anos 90 e 2000.

Fabiana Zan, de 34 anos, é fã de carteirinha de Sandy & Junior desde a adolescência e chegou ao estádio do Pacaembu por volta das 7h30. “Vou comprar o melhor ingresso. Fazer loucura, parcelar, qualquer coisa para ver de pertinho.” Fabiana tem um grupo só com seguidores da dupla, que se conheceram nos antigos fóruns de bate-papo da internet. "Só pego fila nessa vida por eles", diz.

Para agradar a esposa, Gustavo Amaral chegou às bilheterias antes das 7 horas da manhã. “Minha esposa é muito fã, foi em todos os shows. Eu estou na fila, mas nem vou ao show, é só por ela. Por ela, vale a pena.” Milena Maria, de 18 anos, saiu de casa a 1h30 da manhã

A enfermeira Nathalia Gomes conseguiu, após quatro horas de fila, garantir seu ingresso para a pista "Vamo pulá!", já que bilhetes para a pista premium, mais próxima do palco, já haviam esgotado. Apesar do sol forte e da dor nas pernas, não se arrepende: “estou muito animada!”, conta. Sem apetrechos de fã no momento da compra, diz que tinha vários deles, mas que os perdeu depois de uma enchente que alagou sua casa, no Jaçanã, há alguns anos. “Chorei por um mês”, conta, hoje, rindo. "Sou enfermeira, mas ninguém passe mal que eu não vou atender!", avisa, arrancando risos de quem estava ao lado.

Comprar o ingresso pela internet também não foi tarefa fácil. A fila virtual ultrapassou 180 mil pessoas, com fãs relatando queda do sistema nas redes sociais. Quem não é cliente Elo poderá comprar ingressos para o show de Sandy & Junior somente a partir da meia noite de sexta-feira, 22, pela internet. As bilheterias físicas abrirão às 10 horas. Veja informações sobre pontos de venda.