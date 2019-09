Rock in Rio 2019: Liniker e Criolo fazem show surpresa no festival

Muito dos festivais de música é sobre encontros: um deles, de surpresa, marcou a tarde deste sábado, 28, no Rock in Rio 2019. Em um pocket show de cerca de meia hora, Liniker e os Caramelows e Criolo tocaram um par de sucessos numa arena do banco patrocinador do festival.

Liniker aqueceu os trabalhos com Boca e Beau (do novo disco Goela Abaixo), então Criolo entra no palco num tipo de bom humor que contrasta com o céu cinza do Rio de Janeiro nesse fim de semana. Uma versão de Não Existe Amor em SP que faz Liniker chorar, e depois ele canta Subirosdoistiozin, numa versão soul que os Caramelows seguram com fibra. Num festival tão grande, às vezes um show pequeno é o que é necessário para criar um momento verdadeiro.

“Eu não quero ser a única travesti do Festival”, diz Liniker, a essa altura já acostumada a grandes públicos.

Criolo ainda fica no palco para participar de Lava, um encontro do R&B com o frevo. De vestido roxo, Liniker dá sinais que a cada dia aprimora sua relação com o microfone e a performance. Criolo já é uma estrela. Uma dupla e tanto. O show encerra com a pop Prendedor de Varal, do primeiro disco de Liniker, Remonta (2016).

