Rock in Rio oferece três esfihas a R$ 20 e internautas reclamam

As portas do Rock in Rio 2019 vão se abrir na sexta-feira, 27, e, além das atrações e shows, o público vai encontrar opções variadas de alimentação. Mas quanto será que vai custar comer no festival? Os preços dos produtos comercializados pelas empresas autorizadas pelo festival foram divulgados e surpreenderam internautas, que utilizaram as redes sociais para reclamar.

Se a escolha for por esfihas do Habib's, o mínimo a se pagar é R$ 20 por um combo com três unidades; no Bob's, o sanduíche Big Rock sai a R$ 20, já o combo, que acrescenta 30 g de batatas Lays e um refrigerante de 350 ml, é vendido por R$ 32. No novato Ragazzo, três coxinhas são vendidas a R$ 20.

Já no caso das bebidas, os preços foram tabelados e seguem o padrão de 2017: o copo de 310 ml de água vai custar R$ 5, o refrigerante será R$ 8, a lata de energético Red Bull vai sair por R$ 10 e o 400 ml de chope da Heineken a R$ 13.

A Cidade do Rock deste ano concentra as opções de comida mais popular, com fastfoods como Bob's, Geneal, Ragazzo e Habib's.

Outro espaço em que será possível encontrar comida e bebida é ao lado do Palco Sunset, no Gourmet Square, que foi lançado na edição de 2017 e promete comida mais requintada e mais conforto, com uma área de dois mil metros quadrados climatizados e cerca de 1.000 lugares em mesas. Lá, os preços são um pouco mais salgados e há 13 restaurantes famosos na Cidade do Rio de Janeiro, entre eles, o Aconchego Carioca, a Ella Pizzaria, o Restaurante Ojo, o Cão Véio e o Bar Eisenbahn.

Para quem não pretende enfrentar as filas e quer economizar com a alimentação, o festival autoriza a entrada de lanchinhos de casa como biscoitos, sanduíches, barra de cereal, chocolates e frutas cortadas. Mas vale lembrar que que tudo isso precisa vir embalado em sacos plásticos transparentes, de preferência do tipo "zip lock". Potes e embalagens rígidas não são permitidas, assim como qualquer tipo de bebida. Mas pensando na hora da sede, as garrafas de plástico transparentes sem tampa estão liberadas para serem utilizadas nos bebedouros gratuitos distribuídos pelo espaço do evento.

Confira a reação dos internautas aos preços que já foram divulgados:

Rock in Rio já tava com line-up horrível, agora liberaram os preços das comidas e olha meus amigos, vocês que vão são realmente muito guerreiros e eu estarei aqui de casa torcendo por vocês enquanto como 7 esfirras por 6,90 — the misadventures of shazamzinho (@heyshazam) 24 de setembro de 2019

Eu acabei de ver os preços das comidas e bebidas do Rock in Rio, e sinceramente não tá dando não. — Princess Consuela Banana Hammock (@_giogf) 24 de setembro de 2019

Muito assustado com os preços das comidas no Rock in Rio pic.twitter.com/zcjqodxoe3 — Kadu Pacheco (@kadupacheco_) 25 de setembro de 2019

Rock in Rio perdendo a total noção dos preços, assim não dá — manu (@emanulps) 25 de setembro de 2019

vendo os preços absurdos das comidas no rock in rio e tô vendo que claramente vou ter que comer a grama — 菲尔 (@filxvr) 25 de setembro de 2019