Não vai ao Rock in Rio 2019? Veja como assistir

Um dos maiores festivais de música do mundo está prestes a começar e as pessoas que vão ao evento já começam a se informar para ficar por dentro do que é permitido levar na bolsa. Já quem não se animou a ir até a Cidade do Rock, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, para conferir o Rock in Rio presencialmente, não precisa se preocupar. Graças à tecnologia, será possível assistir e ouvir as atrações mesmo dentro de casa.

Confira a seguir como acompanhar o Rock in Rio 2019 sem sair do sofá.

TV

Neste ano, o Canal BIS une-se ao Multishow na cobertura do Rock In Rio. Segundo Tatiana Costa, diretora dos canais, trata-se da maior transmissão de toda a história do festival. Ao todo, serão 120 horas de transmissão ao vivo na televisão por assinatura, captadas por mais de 70 câmeras e 25 pontos de jornalismo nos sete dias de evento (27, 28 e 29 de setembro, e 3, 4, 5 e 6 de outubro).

O Multishow transmitirá todos os shows dos palcos Mundo e Sunset a partir das 15h. Além disso, o canal reuniu um time de 26 apresentadores, como Didi Wagner, Titi Müller e Di Ferrero, para apresentar atrações e entrevistas com os artistas.

Já o Canal BIS focará nas atrações de diferentes espaços da Cidade do Rock, como Espaço Favela, New Dance Order, Espaço Favela, Rock Street Asia e Rock District, com transmissão a partir das 19h.

Online

Além de disponibilizar o conteúdo transmitido na televisão no Multishow Play e no BIS Play, os canais também investiram em conteúdo para as plataformas digitais.

No YouTube, o canal Música Multishow contará com a live Rock in Tube, apresentada todos os dias, às 19h30, por influenciadores como Diva Depressão, Ana Clara e Foquinha, que vão experimentar tudo que o festival tem a oferecer.

Já o canal Humor Multishow apresentará o talk show Difícil de Focar, apresentado pela Blogueirinha diariamente, às 21h30, com convidados exclusivos.

Nas redes sociais (Twitter, Facebook e Instagram), a cobertura será focada nos bastidores do festival, nas entrevistas e na interatividade com o público.

Rádio

Quem não sente falta da informação visual poderá ouvir todos os shows pela Rádio Mix FM, que já está transmitindo boletins sobre o evento.