Lollapalooza 2022: Cantando Djavan e João Gilberto, Alessia Cara celebra o Brasil

Às 19h, o palco Adidas do Lollapalooza Brasil 2022 foi reaberto com o show de Alessia Cara, a cantora canadense de 25 anos que desde os 13 mostra seus talentos de composição e voz para o mundo.

O show começou com Here, música do álbum Know-It-All, de 2016, e uma das favoritas da cantora. Mas o favorito da playlist foi How Far I'll Go, música-tema da animação Moana (2016), da Disney.

Pela primeira vez no Brasil, a cantora disse o quanto adora o País repetidas vezes e provou o amor também pelas músicas brasileiras. Com um português perfeito, a cantora tocou Saudade Fez Um Samba, de João Gilberto e Flor de Lis. “Eu amo vocês! Quero morar no brasil”, brincou ela.

Alessia também mostrou que é treinada no espanhol quando cantou Querer Mejor, parceria com o cantor Juanes.

Antes de todas as músicas, ela fazia questão de fazer uma introdução performática. Seja trazendo uma cama para cantar Sweet Dream, uma gravação falando sobre a importância de escolher suas batalhas antes de Wild Things e até uma homenagem emocionante para Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters que faleceu nesta sexta, 26.

“Ontem o mundo teve uma perda gigante de uma pessoa, um artista, um baterista maravilhoso. Mas ao mesmo tempo mostra como a arte pode conectar tantas pessoas de tantos lugares diferentes”, disse ela em meio a lágrimas. “Tudo isso me fez pensar o quanto a vida é valiosa e tão rápida. E eu sei que as vezes fica difícil, mas tudo vai melhorar”, refletiu, dando início à música Last Days.

A apresentação ainda contou com participação do cantor Jão - que já havia cantado no festival - para um dueto com a música You Let Me Down, e performance de Blue Bird, somente em voz e violão.

Apesar da previsão alta de chuva, fazia uma noite estrelada para o público pular bastante com os singles Scars To Your Beautiful e Stay, mas também Sweater Weather, de The Neighbourdhood, e Fix You, de Coldplay.

“Estou me sentindo muito bem vinda, muito obrigada! Que recepção amorosa! Muito obrigada, Brasil”, finalizou ela.