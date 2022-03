Lollapalooza 2022: Jão embala público em um dos shows mais lotados do sábado

Maior representante das músicas românticas hoje no Brasil, Jão saiu de um grande polvo se apresentando para quem não o conhecia no festival Lollapalooza às 15h55 deste sábado, 26, com Eu Não Sou Santo. O cantor lembrou que em 2017 veio ao vestival e não se imaginava em um dos palcos.

Jão cantou sucessos como Eu Vou Morrer Sozinho, O Tempo Não Para e A Rua. Além do investimento em cenografia, com o polvo e uma mesa no palco, apostou na pirotecnia, usando e abusando de fogo durante várias canções.

O cantor ainda lembrou o público para tirar o título de eleitor para as próximas eleições. Neste momento, protestos contra o governo foram ouvidos. Ao final, o cantor saiu do palco enquanto cantava Idiota e se jogou nos braços do público.